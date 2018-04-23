虞戡平邀孫越 7月重溫《搭錯車》

2018年04月23日 04:11 中國時報 潘鈺楨 、 許雅淳 報導

丁噹21日在新加坡舉辦「想戀一個愛一戀十年」演唱會。

孫越

電影《搭錯車》在金馬奇幻影展以「K歌場」形式重新放映，導演虞戡平、配樂李壽全、演員何篤霖22日出席放映活動。電影男主角孫越日前因肺部發炎感染入住加護病房，病況危急，與孫越是多年好友的虞戡平被問此事，表示他前天才跟孫越家屬用LINE聯繫了解病況，得知目前孫越呼吸道感染已控制，順利的話再2、3天就可以轉普通病房。

他表示有去醫院探病，但沒進加護病房內見孫越本人，「因為怕感染不讓別人進去，避免帶入不好的病菌，就是陪著孫大嫂。」今年適逢《搭錯車》上映35年，孫越因病無法出席影人活動，虞戡平特地請家屬轉告孫越，喊話：「7月還有音樂劇，一定要趕快好起來一起看！」

丁噹隔海送面紙

丁噹擔綱音樂劇《搭錯車》女主角「阿美」，她21日在新加坡舉辦「想戀一個愛一戀十年」演唱會，昨無法參與金馬奇幻影展，她說：「當初看過《搭錯車》自己也哭得唏哩嘩啦，相信今天進戲院的影迷除了大聲跟著唱，也會感動痛哭到面紙不夠。」她因此派出10個分身組成「阿美軍團」在戲院外發送面紙，讓走入時光隧道的影迷拭去熱淚。同劇飾演男主角「亞叔」的王柏森則親自進戲院支持。

(中國時報)