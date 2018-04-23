被追問情事 潘瑋柏：懶得理你們

尤嬿妮

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中國時報
報導（北京傳真）
潘瑋柏（左）與華納大中華區總裁陳澤杉前晚開心慶功。

潘瑋柏21日在「Alpha創使者」北京演唱會尾聲，自揭2個月前因自律神經失調2度進出加護病房，慶功宴上他表示生病期間收到許多朋友關心，至於日前傳緋聞的空姐女友？他說：「該關心的朋友都會關心，我也感受到他們的支持。」被追問感情狀態，他說：「我現在還滿開心的，對我來說工作永遠是第一，我也沒什麼感情可言。」接著又說：「我單身或不單身，經過15年我也懶得理你們（指記者），但目前自己一個人還滿開心的。」

唱會有可能會延期或取消。」坦言這次演唱會比以往巡演更辛苦，但他認為很值得，「現在回想起來很感動，因為沒有放棄。」

生活不規律致病

他農曆年前赴美錄音，練舞時臉漲紅，剪接音樂也易累，求助當地醫生說是高血壓，返台就醫才診斷是自律神經失調，因壓力及睡眠太少導致，「我自己活該、不睡覺，生活本來就應該規律，吃健康一點比較好。」他怕家人擔心不敢說，直到醫院寄帳單到家裡爸媽才知情，現在靠吃藥及健身控制。

他15年歌唱生涯經歷4次嚴重受傷及2次重病，一路堅持到現在，「我總覺得每一次這樣子，可能是老天爺給我的使命吧，最重要是告訴別人你也可以屌，每個人都可以完成自己想做的事，我可以、你也可以。」

喝酒勿開車

(中國時報)

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