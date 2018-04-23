梁正群犯初老 整年忘記拉拉鏈

2018年04月23日 04:11 中國時報 林淑娟 、林彥君 報導、林彥君

梁赫群（左）日前在節目上，靠著施柏宇的肩膀作勢要接吻。

梁正群、李千娜、高英軒受邀演出開南大學畢製作品《最後的記憶》微電影，梁正群片中飾演罹患早發性阿茲海默症的34歲青年，戲外的他笑說，接演這角色後，更驚覺自己記憶力漸漸衰退的現實，除了像片中男主角會忘了車停在哪，他也常會把眼鏡戴在頭頂卻到處找不到，最誇張的是：「去年我一整年都經常忘了拉拉鏈！」

梁正群說，他不知何故，去年記憶力嚴重變差，最誇張也是最令他害怕的是常忘了拉拉鏈，幸好現在衣服大多很長會蓋住，每次都是上廁所時才發現，慶幸的是，還好沒被當眾發現過，「就算有人看到，也沒人跟我講。」當時的他對這件事產生恐慌害怕，開始變得神經質，經常會忍不住轉身檢查拉鏈，加上他經常偏頭痛，也懷疑過自己腦子是否有問題。

學錄音的他，過去曾在大學任教，指導傳播科系學生收音工程，這次以男主角身分參與學生畢業製作微電影演出，坦承經常「老師魂」上身，特別是攸關自己專業的「錄音」細節，每當發現有錯時，會很想糾正他們，但礙於演員可能踰矩，必須忍住，所以通常是事後再提醒他們。這次願意接演，除了支持學生，另一個原因是演他老婆的是李千娜，兩人有交情，每次合作都能再碰撞出新火花。

梁赫群撲吻施柏宇

他哥哥梁赫群，日前和伊林娛樂新星施柏宇上《17好聰明》，兩人現場重現知名網路BL劇《越界》中施柏宇和楊孟霖的經典親密片段，梁赫群撲抱施柏宇，靠著肩膀時還嘟嘴作勢親施，讓施柏宇粉絲反應激烈，對梁赫群燃起敵意，紛紛喊要「拆CP」。

(中國時報)