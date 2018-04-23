李昇基手沖咖啡餵粉絲破功

李昇基昨穿一身白西裝登場，十分帥氣。（粘耿豪攝）

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中國時報
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韓星李昇基22日在台北國際會議中心（TICC）舉辦見面會，影視歌三棲的他，退伍後演戲劇《花遊記》，在劇中化身痞痞的男主角「孫悟空」，他說：「聽說《花遊記》在台灣的人氣比其他地方都高。」也搞笑表示：「可是我白天在公園坐了一個小時竟沒人認出我，最後太熱受不了就離開了。」

見面會一開場，李昇基一身白西裝化身白馬王子，唱〈Because You're My Girl〉一展歌唱實力，接著聊到戲劇，吻戲必不可少，李昇基表示自己拍吻戲遵照導演指示，再加上一些自己的想法，也跟3位中獎的幸運粉絲復刻《花遊記》中的浪漫橋段。

隨身攜帶咖啡機

李昇基還秀一手手沖咖啡，變身「無照」咖啡師，穿上圍裙為粉絲磨咖啡豆，笑說技巧無他，「咖啡豆我要的量就是要多！」結果現場鬧笑話，咖啡滴不下來，原以為泡不出來是太濃，結果是底墊忘記拿走。他透露自己隨身攜帶沖咖啡機器到片場，員工都喝過他的咖啡，自己則喜歡喝純的熱咖啡。

活動中播放李昇基當兵的畫面，他跟同袍們打赤膊頭頂橡皮艇吃飯，他解釋：「想像頂230公斤橡皮艇，會影響食道很難吞嚥。」也自嘲說：「那時候很常沒穿衣服啊。」到見面會尾聲，他開玩笑說要在35歲挑戰當唱跳歌手，最後送上3首歌獻給粉絲。

(中國時報)

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