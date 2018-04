2018年04月23日 04:11 中國時報 徐桐炘 、 李承陽 )

Ailee無論清唱或舞曲都能用聲音征服全場。

「2018 BEST OF BEST CONCERT IN TAIPEI」第二場22日於同場地南港展覽館舉行,韓星太妍、孝淵、泰民和Ailee獻唱,但不少歌迷前晚起在網路表達對主辦單位的不滿,觀眾坐在主辦宣稱斥資重金搭建階梯式坐席卻直呼:「像地震!」更有粉絲疑太妍匆忙結束壓軸演唱,是因主辦必須在規定時間內結束演唱會,引起不少歌迷在開場前拋售票券。

主辦方面昨緊急加派人手讓演唱會準時開始,並表示沒有限制歌手演唱、談話時間。座位區則花500萬搭建,強調安全無虞,「公告請大家不要站立、跳動,我們有請人隨時拿立牌提醒。」

但昨Ailee演唱時鼓勵全場站起來,再度造成看台區震動,歌迷則數度「想站又不敢站」。

太妍比起前晚邊唱邊喝水的緊迫狀況,昨較有時間和歌迷互動,讚粉絲準備的應援氣球可愛。另位少女時代成員孝淵昨午抵台、以嘉賓身分大跳2首單曲舞蹈,並播放上月來台拍攝的MV,宣告下次將以「EDM女神」身分來台。

SHINee成員泰民去年曾隨團來台開唱,年底經歷隊友鐘鉉離世後,今年首度在台勁歌熱舞,他表示:「這段時間很想念你們!」

