從櫃姐到美妝CEO

Tracey Woodward從18歲踏入美妝產業，從櫃姐做起，一路當上AA總裁。（AA提供）

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中國時報
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AA輕盈舒緩沐浴油55ml，2600元。（AA提供）
AA明煥晨曉沐浴油55ml，2600元。（AA提供）
AA舒和平衡沐浴油55ml，2600元。（AA提供）
Neom舒緩恬睡美膚精露28ml，2000元。（Neom提供）
uka花束Bouquet香氛保養精油5ml，1380元。（uka提供）
Aesop二重奏保濕精華乳60ml，1750元。（Aesop提供）

頂級美妝市場沒有不景氣，只有不爭氣。Tracey Woodward年僅18歲就踏入美妝產業，從櫃姐做起，一路當上英國正統芳療品牌AROMATHERAPY ASSOCIATES（簡稱AA）總裁；迄今34年的美妝路，她擔任過許多美妝集團的重要職務，對想踏入美妝產業的新鮮人，她說，很多人想當管理職，但最好的出發點就是從基層開始，「別想太多，去做就對了。」

傾聽消費者需求

自小就擁有美妝夢，Tracey的媽媽總告訴她，「如果妳覺得可以，就可以，如果妳心中覺得不行，那就不行！」所以她在18歲踏出第一步：去當櫃姐；而從第一線接觸消費者，也開始有更多升遷的機會，在職場轉戰過程中，她屢屢為品牌帶來業績成長，在她的字典沒有不景氣。

Tracey認為，全球美妝趨勢在變，但不變的就是傾聽消費者需求。她舉例，幾十年前助眠的保養品，不會是主流，過多的睡眠被視為懶惰、偷懶，而現在「睡眠」卻成為現代人的問題，因為社群興起，人們變得焦慮，需要更多紓壓保養；保養也開始分眾，而品牌必須找到自己的使用者，並且持續溝通。

讓人懂得照顧自己

AA自1985年創立，備受英國名流喜愛，就連凱特王妃也都指定使用「明煥晨曉沐浴油」作為婚禮保養，台灣由「東方美」集團引進在複合專櫃Espace Beaute販售。　Tracey表示，AA是一個善意的品牌，出發點是為了讓人們有更好的生活，因此她找來許多專業醫師、講師加入團隊，透過產品與專業人士的推廣，讓人們更懂得照顧自己。

除AA訴求透過芳療為生活減壓，Neom、Aesop、uka等品牌也都相繼以讓生活更美好作為溝通，在產品中加入精油或香氛成分，讓消費者在使用產品的同時，也能得到身心的舒放。

(中國時報)

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