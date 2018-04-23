小型掀背車 裡外皆精彩

MAZDA 3同時擁有4門及5門車型，各自又有豪華進化、尊榮進化、尊榮安全及旗艦等4個車款，售價分別為73.9～92.9萬、74.9～93.9萬元，圖為5門旗艦版。（陳大任攝）

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TOYOTA YARIS車身放大並增加星湛藍（如圖）、樂活綠新車色，圖中的S版多處增加紅色飾條及運動化設計元素而顯得格外搶眼。（陳大任攝）
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小型掀背車可說是國內車市最熱鬧的區塊，從國產平價車種到百萬元上下的進口車，往上還有豪華品牌的入門車款，讓人看得眼花撩亂，但各車廠倒是不約而同強調起安全配備，新上市的TOYOTA YARIS最多配備了7具氣囊；而MAZDA 3也趁著年式轉換加入MRCC主動車距控制巡航系統。

YARIS在國內連續11年拿下小型掀背車銷售冠軍，平均月銷上千台，新款YARIS全車系升級VSC/TRC/HAC，及LED日行燈、頭尾燈自動啟閉系統，內裝質感提升還同時提供7種車色選擇，帶給NISSAN TIIDA/LIVINA、FORD FOCUS、HONDA FIT及中華三菱COLT PLUS等競爭對手不少壓力。

MAZDA 3同時擁有4門與5門掀背兩種車款，不僅會遇上同屬日系品牌的SUBARU Impreza，也有歐系如VW GOLF、韓系的HYUNDAI Ioniq Hybrid在價格、配備上短兵相接，甚至小型跨界休旅也來瓜分市場，如MITSUBISHI Eclipse Cross即推出96.9萬元2WD幻影版，來勢洶洶。

(中國時報)

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