小型掀背車 裡外皆精彩

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳大任 報導

TOYOTA YARIS車身放大並增加星湛藍（如圖）、樂活綠新車色，圖中的S版多處增加紅色飾條及運動化設計元素而顯得格外搶眼。（陳大任攝）

加碼推薦:HONDA FIT去年改款，訴求最完整的主/被動安全、靈活豐富的空間變化、敏捷優越的操控性能、兼顧省油與性能的動力表現為特色，最近獲得「2018車訊風雲獎」最佳國產小型車。（台灣本田提供）

加碼推薦:NISSAN LIVINA豪華版以上免費升級BSW盲點警示系統、RCTA後方車側警示系統，能偵測視線死角車況，當視線死角來車，系統便會發出警示提醒，防範意外發生，讓車主安心享受駕馭樂趣。（裕隆日產提供）

加碼推薦:HYUNDAI Ioniq Hybrid擁有流線動感外型設計，1.6L汽油引擎結合高科技鋰電池動能系統，售價壓在百萬元內。掃QR Code延伸閱讀《試車報告：HYUNDAI Ioniq Hybrid油電車開起來也可以很熱血》。（南陽提供）

加碼推薦:目前中華三菱正針對月底前至官網預約試乘品牌旗下COLT PLUS等任一車款，並完成登錄即可參加陶板屋優惠券、購車金抽獎活動，6月30日前購車領牌可再抽「長榮航空直飛航點雙人機票」。掃QR Code延伸閱讀《名人試車：是元介視車如戀人－又聞又摸中華三菱COLT PLUS》。（中華三菱提供）

小型掀背車可說是國內車市最熱鬧的區塊，從國產平價車種到百萬元上下的進口車，往上還有豪華品牌的入門車款，讓人看得眼花撩亂，但各車廠倒是不約而同強調起安全配備，新上市的TOYOTA YARIS最多配備了7具氣囊；而MAZDA 3也趁著年式轉換加入MRCC主動車距控制巡航系統。

YARIS在國內連續11年拿下小型掀背車銷售冠軍，平均月銷上千台，新款YARIS全車系升級VSC/TRC/HAC，及LED日行燈、頭尾燈自動啟閉系統，內裝質感提升還同時提供7種車色選擇，帶給NISSAN TIIDA/LIVINA、FORD FOCUS、HONDA FIT及中華三菱COLT PLUS等競爭對手不少壓力。

MAZDA 3同時擁有4門與5門掀背兩種車款，不僅會遇上同屬日系品牌的SUBARU Impreza，也有歐系如VW GOLF、韓系的HYUNDAI Ioniq Hybrid在價格、配備上短兵相接，甚至小型跨界休旅也來瓜分市場，如MITSUBISHI Eclipse Cross即推出96.9萬元2WD幻影版，來勢洶洶。

(中國時報)