TOYOTA YARIS安全躍升 前代車主也心動

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳大任 報導

中控台與LEXUS NX採取相同的霧銀飾框。（陳大任攝）

平整化地板讓3名後座乘客能從容乘坐。（陳大任攝）

行李廂容量310L，放倒後座容量可再擴大。（陳大任攝）

同事小Q的TOYOTA YARIS是前兩代車款，當年新車款即以特有的中控台設計掀起熱門話題，TOYOTA推出全新改款YARIS後，小Q自然是受邀試車的不二人選，令人意外的是，短短半小時就讓他驚豔於新車的改變，甚至動起換車的念頭。

試車那天的天氣晴朗，試駕車為星湛藍新色塗裝的YARIS S版，小Q見它被太陽照得閃閃發光，覺得特別耀眼，全車許多細節處以紅色飾條、飾板、縫線相互搭配，成功展現出運動化的視覺效果。

接著小Q坐上駕駛座，很熟練地調整到最習慣的姿勢，出發。他很快就發現新舊車款差別，包括可隨車速提升自動上鎖車門、自動啟閉頭燈等新功能，ECO節能模式的動力表現較接近舊款車，Sport運動駕駛模式讓舊車主驚豔、煞車制動力讓人更信賴，再加上伴隨引擎轉速拉升的排氣聲浪，顯得特別熱血，原來YARIS也可以變得很會跑。

至於整體試駕印象是動力充足，但隔音效果似乎沒有改善太多，輪胎滾動聲還是會傳進車室內。音響效果讓小Q很滿意，尤其可與手機連結的功能相當貼心，行車紀錄器並非標配有些可惜，至於58.5萬至66.5萬元的售價較當年購車價略高，但相對因配備更豐富而變得更有吸引力。

這代YARIS可說是主被動安全配備大升級，全車系升級包括VSC車輛穩定控制系統、TRC循跡防滑控制系統及HAC上坡起步輔助系統，最高搭載7顆氣囊。TOYOTA展示據點同時提供VR體驗裝置，讓消費者可以透過VR裝置實際感受這些全新升級的安全科技配備。

(中國時報)