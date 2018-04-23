MAZDA3 5門旗艦版 MRCC幫你保持車距

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳大任 報導

多功能控制鈕讓駕駛不需移開視線即可操作。（陳大任攝）

首度搭載MRCC主動車距控制巡航系統。（陳大任攝）

BSM盲點偵測系統會在時速30km/h時啟動。（陳大任攝）

近期車廠提出的安全配備升級已不再只聚焦氣囊的數量，而是能夠降低駕駛疲勞或提前警示的功能。18年式MAZDA 3新增MRCC主動車距控制巡航系統，可在時速30-145km/h時依駕駛人設定的目標車速與車距，自動將輛與前車維持在相對應的速度與距離內，在雨中或夜裡也能照常運行。

這次試駕重點就是MRCC，而這項配備只在旗艦版才有，相關設定安排在多功能方向盤的右側按鍵區。試駕那天我走環東快速道路，將巡航車速設定在80km/h，車輛即自動維持在80km/h，行駛不久即有後車超越至前方，後來前方車因流量大而降下速度，MAZDA 3也順勢跟著降低車速，反應靈敏。

此外，系統提供4段車距的設定選項，可提供駕駛在不同的路況下自由決定與前車保持的距離，原則上是車速越高，相對車距越遠，以時速80km/h為例，4段車距分別為25、30、40、50m。試駕過程中，隨時都可以改變車距段數，只要前車的速度低於我方的定速值，車子都會咬著前車行駛，但若前車加速駛離，車子就會維持原先的定速值繼續行駛。

(中國時報)