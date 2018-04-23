時尚奇想 點亮米蘭家具展

2018年04月23日 04:11 中國時報 陳張眾 、 陶福媛 、 吳娮翎 報導

FENDI Casa沙發，由Thierry Lemaire操刀設計。（FENDI Casa提供）

寶格麗邀請智利藝術家Ivan Navarro打造螢光霓虹燈的裝置藝術。（BVLGARI提供）

FENDI Casa設計師Thierry Lemaire打造的全新Capsule系列僅提供訂製服務。（FENDI Casa提供）

由Campana兄弟所設計的Tropicalist花瓶，隸屬於LOUIS VUITTON旗下之Les Petits Nomades居家飾品系列。（LV提供）

VERSACE HOME全新推出的Vanitas座椅系列，以品牌創辦人Gianni Versace先生擁有的一把古典單人座椅為原形，並加上秀上可見的華麗金屬網布打造而成。（VERSACE提供）

LOEWE於米蘭家具展的展示中，品牌創意總監J.W. Anderson發揮對布料的熱情，以一系列毛毯、掛毯等單品，凸顯來自包括日本、印度等各地的紡織工藝。（LOEWE提供）

Moschino loves Kartell系列在米蘭展登場，小熊燈具Toy超可愛。（Kartell提供）

Armani Casa Net咖啡桌，小巧的支撐面靈感源自棋盤圖案，嵌飾採用有機玻璃和天然的美國胡桃木交錯打造。（MOT明日聚落提供）

由Marcel Wanders所設計的鑽石鏡子，隸屬於LOUIS VUITTON旗下之Les Petits Nomades居家飾品系列。（LV提供）

奢侈品是個人品味的延伸，甫結束的米蘭國際家具展中，亦可窺見各精品品牌們對所謂理想生活方式的投。LOUIS VUITTON（LV）推Objets Nomades系列以來，總將自身旅行DNA融入家居設計，今年於Palazzo Bocconi所展示的10款新作中，除邀室內設計師India Mahdavi與日本設計師吉岡德仁外，還包括華裔設計師傅厚民（Andre Fu）以亞洲彩帶舞曲線所創作的「緞帶舞椅」等作品。

會外展登場的Les Petits Nomades居家飾品系列，則由LV Objets Nomades主系列中擷取靈感，由Campana兄弟創作的Tropicalist花瓶，即用皮革包覆176片雙色金屬「花瓣」，透過傳統工藝與自然植物形狀外觀，向地球致敬。

LOEWE發揮品牌創意總監J.W. Anderson對布料的熱愛，展出一系列毛毯、掛毯，凸顯來自日本、印度等各地的紡織工藝；大膽華麗的VERSACE HOME亦選擇自布料下手，創意總監Donatella Versace將秀場上一襲超模們穿著謝幕的金屬網裙材質，運用於全新Vanitas座椅之上，搭配經典的手工金色雕花，演繹結合過去與未來的唯我風範。

寶格麗（BVLGARI）在展期同步在米蘭3個地點展出當代設計的珠寶作品，將Serpenti、B.zero1等珠寶設計元素融入展場的裝置藝術當中，別具巧思。寶格麗集團橫跨各大產業，除了眾所周知的珠寶、腕表、時尚配件外，還有寶格麗度假飯店，今年寶格麗在米蘭設計周登場的3大展場，包括寶格麗米蘭飯店、蒙特拿破崙精品藝廊和Brera Design District，展場特別邀請知名設計師與建築大師演繹打造，包括智利藝術家Ivan Navarro與雕塑家Courtney Smith、荷蘭建築團隊MVRDV等，打造充滿虛幻光影或是迷宮般的展覽裝置。

Armani Casa今年全新Armani Casa系列中透過不同材質，並大膽使用色塊，包括紅色、靛藍色、綠色及油綠色，另外在材質上將木材與有機玻璃結合，透過有機玻璃的視覺透明度與傢俱的穩固性形成對比。

Fendi Casa適逢成立30周年，除經典再現，也找來法國設計師Thierry Lemaire設計的全新Capsule系列，包括Constantin 沙發和燈具，還有Beaune桌子及櫃子，以不拘一格的洗練風格重新定義了優雅的概念。

(中國時報)