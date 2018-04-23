大佛拈花 2018地球心靈文化節－淨耀法師籲回歸清淨本心

淨耀法師相信見像如見佛，能激發世人效法智慧慈悲的正能量。（慈法禪寺提供）

友善列印
中國時報
／專訪
圖片提供／台灣覺性地球協會
大佛拈花-2018地球心靈文化節

即將展開的「大佛拈花—2018地球心靈文化節」期望喚醒每個人內心的平靜與幸福知覺，淨耀法師指出，實則每個人回歸清靜本性都能得到自在，而「心淨」是第一步，心淨而後能放下分別心，減少仇視與對立，自然能夠成就更祥和的自我、家庭、社會，乃至全人類。

淨耀法師指出，如今人心的浮動不平，多半源於欲望，因為欲望而產生出「分別心」，汲汲營營於各種世俗的「成果」，而他指出，人要能夠認識到所有的努力就是播下果報的種子，看著別人「收成」，若能放下比較、計較的分別心，體悟到「命中有時終需有，命裡無時莫強求」的隨緣心，人人能自在、快樂，則家庭和諧，國土清淨無災也能隨之而來。

以蘇東坡和佛印禪師知名的「佛與牛糞」公案故事為例說明「明心見性」的重要，可知眼中所見即心中所想，淨耀法師強調：「別忘了現下所處的環境，都是由心所演變而來」，因此要求得內在心靈的自在平和，外在關係的和諧共存，就必須懂得「做心的主人，而莫成為煩惱的奴隸」。

「佛法不是宗教，不是要人多拜拜，而是智慧的語言，覺悟的方法」此次大佛拈花活動，淨耀法師認為眾生見大佛所能產生的正能量，首先是「念彼觀音力，惡鬼尚不敢惡眼視之」，供佛處處自有護法護持；再者，佛既是智慧、慈悲而圓滿者，見像如見佛，也能讓眾生發起正向學習效法之心。

「世界在心裡，彼此無距離，返觀得自在，煩惱轉菩提。」淨耀法師強調「覺性」人皆有之，只是被貪嗔痴等煩惱所蒙蔽，而人心愈小，愈容易陷入比較、計較的對立關係中，若能以佛的智慧多結善緣，那麼推之於地球村，不同族群、宗教，都能和諧共存。他看洪啟嵩發願繪出全世界最大的佛畫像，「既是世界之最，亦是台灣之光」讓世界看到大佛，也是在世人心中都種下「心淨」的種子。

(中國時報)

尋回美濃阿嬤的味緒 email到人間

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。