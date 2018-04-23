大佛拈花 2018地球心靈文化節－淨耀法師籲回歸清淨本心

2018年04月23日 04:11 中國時報 李怡芸 ／專訪 ／專訪

圖片提供／台灣覺性地球協會

大佛拈花-2018地球心靈文化節

即將展開的「大佛拈花—2018地球心靈文化節」期望喚醒每個人內心的平靜與幸福知覺，淨耀法師指出，實則每個人回歸清靜本性都能得到自在，而「心淨」是第一步，心淨而後能放下分別心，減少仇視與對立，自然能夠成就更祥和的自我、家庭、社會，乃至全人類。

淨耀法師指出，如今人心的浮動不平，多半源於欲望，因為欲望而產生出「分別心」，汲汲營營於各種世俗的「成果」，而他指出，人要能夠認識到所有的努力就是播下果報的種子，看著別人「收成」，若能放下比較、計較的分別心，體悟到「命中有時終需有，命裡無時莫強求」的隨緣心，人人能自在、快樂，則家庭和諧，國土清淨無災也能隨之而來。

以蘇東坡和佛印禪師知名的「佛與牛糞」公案故事為例說明「明心見性」的重要，可知眼中所見即心中所想，淨耀法師強調：「別忘了現下所處的環境，都是由心所演變而來」，因此要求得內在心靈的自在平和，外在關係的和諧共存，就必須懂得「做心的主人，而莫成為煩惱的奴隸」。

「佛法不是宗教，不是要人多拜拜，而是智慧的語言，覺悟的方法」此次大佛拈花活動，淨耀法師認為眾生見大佛所能產生的正能量，首先是「念彼觀音力，惡鬼尚不敢惡眼視之」，供佛處處自有護法護持；再者，佛既是智慧、慈悲而圓滿者，見像如見佛，也能讓眾生發起正向學習效法之心。

「世界在心裡，彼此無距離，返觀得自在，煩惱轉菩提。」淨耀法師強調「覺性」人皆有之，只是被貪嗔痴等煩惱所蒙蔽，而人心愈小，愈容易陷入比較、計較的對立關係中，若能以佛的智慧多結善緣，那麼推之於地球村，不同族群、宗教，都能和諧共存。他看洪啟嵩發願繪出全世界最大的佛畫像，「既是世界之最，亦是台灣之光」讓世界看到大佛，也是在世人心中都種下「心淨」的種子。

(中國時報)