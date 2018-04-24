總統宣示 沒人須為認同道歉！綠委逼準檢察總長政治表態 踢鐵板

2018年04月24日 04:11 中國時報 鄭舲 ／台北報導 ／台北報導

立法院司法及法制與內政委員會昨審查檢察總長被提名人江惠民人事案。立委段宜康詢問，是否願意為過去威權體制下檢察官成為統治者的工具一事向國人道歉，江惠民回應表示，「那是政治案件！」，以他的層級而言並不適合，讓段宜康碰了個軟釘子。

儘管解嚴已30年，蔡英文總統更說：「只要我當總統的一天，沒有一個人必須為他們的認同道歉。」但段宜康堅持，在這職位就該代表這個體系擔負起責任。面對準檢察總長沒給面子，段宜康怒嗆，如果江沒給他滿意答覆，「我不會贊成你擔任檢察總長」。

立委下通牒 江惠民淡定

立委昨日審查「總統咨請立法院同意江惠民為最高法院檢察署檢察總長案」，段宜康詢問時提到，韓國新上任的檢察總長在去年跟今年，2次公開向威權統治時期的司法案件、政治案件的被害者公開道歉，若江惠民得到立法院同意出任檢察總長，是否願意做同樣的事情？

為戒嚴道歉 層級不適合

對此江惠民回應，威權時代是由軍事單位做審判工作，不是司法單位；段宜康馬上「插話」，直言「你搞錯了」，以美麗島事件來說，有軍法審判也有司法審判。段宜康再次追問，願不願意為過去戒嚴時期，檢察系統作為威權統治者工具戕害人權，考慮在7月15日解嚴紀念日，代表檢察系統對社會道歉？江惠民淡然表示，威權時代案件有高度政治性，不清楚是否由他這個層級道歉，據他了解，總統有為此道過歉。

對於江惠民的「冷」回應，身為不分區立委的段宜康揚言，「你的回答會影響我怎樣投票」，如果同意權案投票前沒有一個令他滿意的答覆，即使民進黨團做成支持的決議，他也不會投下贊成票。

對於過去有些案件被質疑偵辦過程有問題，江惠民以鄭性澤案為例表示，社會上很多人討論，因此他調卷來看、積極再審，終於獲得無罪判決。他說，16年前偵辦時有時空因素，例如鑑識能力及訴訟法修改前後的要求不同，如果檢察官有故意重大過失確實應該負責，不過要經調查才了解有無疏失，可以建立相關機制。

黃世銘為鑑 偵查不公開

藍委林德福則問到，前檢察總長黃世銘誤當總統是上級，所以將偵查中的案件洩密給總統，這樣的作法是失誤還是故意？江惠民說，黃世銘因為這件事已付出代價：上任後他將嚴格要求檢察官謹守程序正義及偵查不公開原則，也承諾未來面對個案，他絕對嚴守偵查不公開，不會跟總統等非相關人報告。

至於前總統馬英九是否曾徵詢出任檢察總長意願？江惠民澄清，上屆他從未被徵詢過，媒體報導可能是誤傳。

(中國時報)