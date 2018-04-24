國道路肩攔查違規 慘遭夾擊拖行！疲勞駕駛連環撞 2執勤警枉死

2018年04月24日 04:11 中國時報 莊曜聰 、 張理國 、 胡欣男 ／綜合報導 ／綜合報導

國道警第四大隊新市分隊警員郭振雄、葉家豪，23日清晨4時34分於國道一號南下308公里路肩攔查由司機蕭偉誌駕駛的違規超速大貨車，未料才開完紅單，即遭後方疾駛而來的另一輛大貨車追撞，郭、葉及蕭3人因站在警車與被攔停的貨車間，慘被夾殺，捲入車底拖行17公尺，當場死亡。肇事司機陸乙豪供稱是因打瞌睡釀禍，後被依業務過失致死罪移送台南地檢署偵辦，檢方訊後裁定10萬元交保。

「任務結束了」 警消含淚致敬

這起車禍造成50歲郭振雄、38歲葉家豪兩名員警及43歲貨車司機蕭偉誌枉死，3人家庭因此破碎，獲報前往處理的警消及新市分隊員警目睹慘狀，有人當場掩面痛哭，救護人員把3人遺體抬到路肩、裝進屍袋，再把員警的警帽放到遺體上，葬儀社人員要把遺體載走時，所有在場員警及警消再也忍不住淚水，行舉手禮說，「學長，任務結束了！」

郭、葉2人昨天清晨於國道一號南下308公里麻豆到安定段執行巡邏勤務，將占用中線車道的貨車攔停，巡邏車及違規貨車一前一後停放路肩，郭、葉兩人向貨車司機蕭偉誌說明違規情事並告發開單後，正準備離去時，43歲陸乙豪駕駛的大貨車從外線道疾駛而來，竟突然車頭一偏，直接撞上停在路肩的大貨車後車斗，猛烈的撞擊力道，3噸重的貨車也擋不住，被推撞往前，再將巡邏車撞飛，擦撞護欄後彈到車道上。

當時站在巡邏車右後方的郭振雄、葉家豪及蕭偉誌3人反應不及，慘成夾心餅乾，被捲入貨車底下拖行17公尺，郭振雄中途還因離心力被甩出撞上護欄，最後橫躺護欄下，已明顯死亡，葉家豪及蕭偉誌卡在貨車車底，被救出時已無生命跡象，到場處理的國道員警及麻豆等4個消防分隊隊員撿拾染血的裝備及衣物碎片，止不住顫抖，臉色凝重，嘴巴還喃喃自語，「怎麼會這樣！」

肇事者10萬交保 2警從優撫卹

肇事駕駛陸乙豪見闖下大禍，一度愣坐現場。被警方帶回調查時，他坦承自己打瞌睡，驚醒後已來不及，對於造成兩名員警及一名貨車司機喪命，他很對不起，警方訊後依過失致死罪送南檢複訊，檢察官以犯嫌重大，但無羈押必要為由，諭令10萬元交保候傳。

國道警四大隊副大隊長王怡仁表示，攔查一切符合規定，肇事原因是司機疲勞駕駛所致。郭振雄擔任國道警察近30年，已符合退休資格，葉家豪去年還曾為誤食3秒膠的男童開道就醫，被網友稱暖警，身後留下2名幼女。

內政部長葉俊榮承諾會以「因公殉職」從優撫卹郭、葉兩人，連同去年執勤遭撞死亡的國道員警陳啟瑞，也將獲得適用。

內政部正推動任職國道員警每月加發5061元「危險加給」，全案已送行政院核定。警政署長陳家欽也指出，將從優辦理2警相關撫卹。

(中國時報)