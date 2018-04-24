賣專利爆違法 吳茂昆不知道

2018年04月24日 04:11 中國時報 簡立欣 、 許家寧 ／綜合報導 ／綜合報導

新任教長吳茂昆19日赴立法院備詢，立委柯志恩爆料他曾在2015年東華大學校長任內，拿著學校專利「含綬草萃取物的組合物其及醫藥應用」去美國開「師沛恩生技公司」，還成為兩位負責人之一，2周後又赴大陸申請專利，顯然違反公務員服務法。吳茂昆稍晚表示，一切是為了順利拿到專利、更有效在世界長遠發展；但是否違反適法性，「坦白講我不知道。」

東華大學重申 專利屬於學校

東華大學表示，不知道該技術被吳茂昆在美成立的「師沛恩生技」向陸方取得專利一事，重申該專利權屬於東華大學，若有不當轉移，校方會全力捍衛權利。

柯志恩秀出一張美國師沛恩生技公司（Spiranthes Biotech,LLC）照片，該公司是2015年8月18日在美國加州成立，負責人是Maw-Kuen Wu（吳茂昆英文名）和James Y. Oyang（華思科技董事長歐陽彥堂），2周後的9月2日，美國師沛恩公司赴大陸申請「盤龍參（台灣稱綬草）萃取物及藥物應用」專利，發明人列吳茂昆、東華教授翁慶豐、東華碩士生謝蕙雯及史閎元等4人。

柯志恩質疑，當時吳仍是東華大學校長，隔年1月才卸任回中研院。他在任內去美國成立公司，再去申請大陸專利，是否違反公務員服務法第13條「公務員不得經營商業或投機事業」？

第二，吳茂昆雖是計畫主持人，用的卻是東華大學的資源，專利權屬於學校，他自任美國師沛恩負責人，東華大學並未技轉給他，是否侵害東華大學的權益？

經營商業 違反公務員服務法

吳茂昆稍後解釋，去美國設公司是為了申請專利，因為先在美國申請可符合「PCT國際專利申請制度」，更有效在世界各地長遠發展，最快方式就是找有美國籍的歐陽彥堂先生協助申請，是否違反適法性，「坦白講我不知道。」

不過吳的說法隨後被立委陳宜民打臉。有醫學背景的陳宜民反問，要申請專利一定要去美國嗎？「我當過高雄醫學大學副校長和陽明大學研發長，很清楚並不需要！」吳茂昆坦承自己不懂，陳宜民回他：「你當校長不能什麼都不懂。」

陳宜民又問，綬草去大陸申請專利，發明人列4人，其他3人是撰寫論文的師生，吳茂昆何以也列入？吳茂昆表示自己是口試委員，陳宜民追問，吳學物理，不是生物科技專長，為何可以當口委？吳茂昆表示「當然可以」，他校內有開通識課程，原始概念也是他提出，陳宜民反譏：「如果我開一門課叫做本草綱目，難道我可以包山包海去申請專利？」

(中國時報)