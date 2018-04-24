吳回應「我是發明人 不是公司負責人」

吳茂昆疑涉開公司爭議時間點

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中國時報
／台北報導

教育部長吳茂昆23日晚間以新聞稿表示，當時有了專利成果之後，為了要在美國申請所謂的PCT專利合作條約，且不想透過大陸申請，所以大家才決定在美國成立師沛恩公司；至於台灣的師沛恩公司，他太太有投入資金成為股東，而當時他已經卸任校長一職。

國民黨副主席辦公室主任游淑慧則提供2015年公司設立登記的文件佐證，設立登記文件中，清楚記載吳茂昆是合夥人，而其中有一欄是問「這家公司由誰管理？」（The LLC will be managed by ?）當時勾選的是「所有成員」！ 所以吳茂昆就是公司合夥人兼實際經營管理人之一，而他當時是東華大學校長。

至於有國民黨立委質疑，美國師沛恩公司負責人、心悅生醫董事歐陽彥堂，在2016年1月25日將市值達百萬元的股票，從心悅生醫歐陽彥堂的戶頭轉到吳茂昆太太唐慧晴戶頭。吳茂昆祕書對本報表示，當初台灣師沛恩的董事長謝蕙雯、董事歐陽彥堂和唐慧晴各出資500萬元，且唐慧晴是公司的天使投資人，又是公司董事，公司裡面股權變化本來就很正常，跟吳茂昆是否兼職是兩回事。

吳茂昆昨日晚間透過教育部公關室發布「我是發明人，不是申請美國專利之公司負責人」聲明指出，為避免各國專利申請費時，當時歐陽先生建議可以在美國申請所謂的PCT專利合作條約，亦即申請通過的專利就可以涵蓋包括美國、日本、大陸、歐盟而不必個別國家申請。台灣並非該國際組織會員國而必須透過大陸申請，「這是我不能接受的」，所以大家才會決定在美國成立一個公司，這個公司就單純是為了申請專利的目的。當然，如果專利申請到了，這個專利的成果，是一定要再回到學校的。他並秀出一份已經正式取得專利的文件，發明人為國立東華大學，以及師沛恩公司的說明。

(中國時報)

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