李傳洪辭文大董事 李天任回任校長

2018年04月24日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

文化大學昨（23）日召開董事會，通過前校長李天任回任校長，而薇閣文教公益基金會董事長李傳洪、前大法官林國賢兩人則透過書面聲明，在董事會上宣布辭去文大董事一職，文大董事長張鏡湖對此表示肯定，並強調他作為學術界的領導，秉持正派辦學，絕不能做不正義、不正當的事。

文大原定董事會議程共有6項提案，其中包含前校長李天任任期案及代理校長同意案、全校教職員加薪3%、英文研究所申請自108學年度起停招等案，後來新增第7案，即討論「如何避免董事會落入家族化與財團化」議題。

會議在昨日下午召開，11名董事共有9人出席，文化大學董事長張鏡湖發言人、律師張少騰表示，未出席的李傳洪與林國賢兩人皆向董事會發表書面辭職聲明，宣布辭去文大董事一職。張少騰說，所有提案中，僅李天任回任校長一案為「過半數通過」，其他提案則是全數通過，李天任的復任案將盡速提報教育部審核。

張鏡湖在董事會後受訪回應，自己、文化大學作為學術界領導，一定要正正派派，不能做不正當、不公義的事情，最近三個月的發展，造成今天這個樣子，還好現在慢慢改進，董事會討論很多事情，讓李天任校長暫時回來一下，對學校發展，有很大的幫助！

張鏡湖之女、也是文大董事的張海燕說，昨日召開的董事會很順利，能讓所有的人都瞭解這次文大遴選校長的瑕疵，面對這幾個月來的風風雨雨，董事長有智慧，能做出正確的決定，以維持校務穩定，我們也尊重教育部的裁決。緊接之後，文大25日還將再續開董事會，張少騰表示，討論方向將以辦學公益化的議題為主，另張冠群與袁興夏等文大董事，也即將在25日召開另一場董事會，最重要的提案即在於解除董事長張鏡湖的董事職務。

(中國時報)