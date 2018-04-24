賣專利爆違法 吳茂昆不知道！新聞透視－爭議不斷 部長能坐得心安嗎

2018年04月24日 04:11 中國時報 簡立欣

新任教長吳茂昆簡直就是個「爭議部長」。短短一周內除了被控赴大陸講學，在大陸國家科學院、西部超導材料公司等地兼職，東華大學校長任內一年六成上班日請假、涉溢學術研究費等爭議，最新事證又被爆出疑在東華校長任內去美國開生技公司、到大陸申請專利，爭議性比台大準校長管中閔嚴重不知道多少倍，卻還能安坐上位，政府的用人標準真是因人而異！

上周一（16日）傍晚吳茂昆人事案一公布，不到半小時就被挖出他在北京清華大學也講課，甚至還去了南京大學、浙江大學，簡直就是「大陸講課王」。

之後又被爆他溢領學術研究費，雖然他表示「有還回去」，但這不正表示「有」做了這件不當的事情？

此外，擔任中國國家科學研究院顧問，以及有軍方色彩的大陸「西部超導材料科技有限公司」擔任職務等，其專業性的資訊比當講師的學術交流，對國家的損傷當然更大！

對上述所有指控吳茂昆都表示是「莫須有」。還沒上任，他就發了3次澄清稿，創下紀錄；包括教育部、行政院、陸委會、科技部等府院部會也都紛紛跳下來，聲援背書。

不料爭議一個比一個大。本周一早上吳茂昆首度赴立法院，又爆出赴美開公司，人們恍然大悟，原來吳部長在校長任內一年請假160天，是去忙這個！怠忽職守，不容小覷！且向大陸申請專利時，以「是我提出原始概念」就要並列發明人，這是否有占用兩位研究生和指導教授的研究結果之嫌？

另外要知道，大陸的專利是屬於美國師沛恩公司，雖然吳茂昆信誓旦旦表示，以後美國公司的專利權會回到東華大學，但他如何能提出證明？又為何在被爆料之前都未曾主動轉回專利權給學校呢？

吳部長認為自己都出來說明了，並表示一生沒有做錯過事情。大概只有完人才會有這樣的自信。「寬律己，嚴待人」的爭議部長還安坐上位，教育部離教育愈來愈遠。

(中國時報)