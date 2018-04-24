立委爆料 劇本早寫好 瞄準遴選會

2018年04月24日 04:11 中國時報 周毓翔 、 崔慈悌 、 簡立欣 ／台北報導 ／台北報導

「卡管案」支線越演越多，教育部長吳茂昆昨首度到立院備詢，藍委柯志恩爆料，「教育部已經打定主意不讓管中閔上任」！柯志恩表示，現在的劇本就是管中閔最後可能被認定沒問題，改質疑台大遴選有瑕疵，然後重啟遴選。吳茂昆答詢時也脫口說出，「這點是我們在釐清部分之一」。

吳茂昆昨日表示，周三將舉辦第二次跨部會小組諮詢會議，聽取專業意見，希望本周確定台大校長人事，管中閔若明顯違法將不聘任。不過知情人士表示，拔管重要轉折是在周三民進黨中常會前，不是周五，關鍵時間就在這兩天。

柯志恩指出，「卡管案」運作至今，都是特定人士放話給特定媒體，教育部再根據特定媒體的訊息處理「卡管」，昨天該媒體提及，教育部將鎖定利益迴避、資訊揭露、兼課爭議，其實已經表明了教育部「卡管」下階段要做的事。

教育部明天將舉行跨部會會議釐清管案細節，柯志恩透露，吳茂昆上周私下拜訪立委時，曾說過「赴陸不是問題」，不過答詢時又說自己與管中閔不能相提並論。柯指出，教育部接下來將會以質疑台大遴選關於資訊揭露不足的部分要求重啟遴選，並且以兼課爭議將管中閔排除在資格外不得參選。

此外，對於管中閔任命案喧騰多時，導致教育部長潘文忠請辭獲准，台灣民意基金會昨天也公布一份民調，結果顯示，管中閔案遲遲未能決定的責任歸屬，有41.9％受訪者認為教育部應負較大的責任，僅18.1％認為管中閔本人的責任較大，認為台大校方應負較大的責任比例也有15.4％，24.6％則表示很難說、不知道、拒答。

(中國時報)