警消不服從 悼國道殉職警

2018年04月24日 04:11 中國時報 胡欣男 、 謝明俊 ／台北報導 ／台北報導

為抗議年改待遇不如軍人，以退休警消人員為主的多個團體約3500多人，23日進行為期2天的「警消不服從」陳抗遊行，分別至監察院等處遞交陳情書，昨晚更夜宿街頭，表達對政府漠視警消危勞的強烈不滿。由於2名國道員警執勤遭撞殉職，遊行開始前，群眾也為2名員警鳴笛默哀致意。

退警闖監院 降下半旗

為免陳抗脫序、侵入占領政府機關，台北市警局分梯次投入至少2000名警力維安，由於擔心陳抗群眾拂曉出擊，昨凌晨起就陸續部署警力。遊行下午2點開始在立院旁集結，3點由退警總會理事長耿繼文帶頭，鳴笛為殉職2名員警默哀，隨後遊行至監察院、內政部等處陳抗。

現場抗議人士舉殉職2警為例，「政府認為警察危勞程度不如軍人？哪個軍人會在國道執勤被撞死！這不是危勞，什麼是危勞？」他們痛批蔡政府專砍警消，把警消當跑堂小弟欺負。

群眾抵達監察院時，希望監委接受陳情，但監察院未如他們所願，退休警消群情激憤，多人闖進監察院內，與警方爆發推擠衝突。有名退警趁亂爬上監察院2樓欄杆，拔下國旗降半旗，高呼：「陳師孟滾出來！」員警將他帶下後，群眾揚言發動更激烈抗爭，警方詢問其身分讓其離開。

混亂中，TVBS電視台記者因攝影鏡頭被民眾擋住，引發衝突，中天電視台攝影記者在旁助勢，竟遭群眾勒脖打傷，後腦被連毆10多拳濺血，警方趕緊將眾人隔開，通知救護車將4名受傷記者送醫，4人分別頭部、鼻樑撕裂傷、手臂腫脹，雖頭暈但意識清楚，部分傷者已提告。

員警高喊要群眾冷靜，最後在遊行隊伍指揮人員約制下才停止推擠，推派前警政委員吳思陸代表進入監院遞交陳情書。

見部長未果 夜宿街頭

耿繼文要求進入內政部面見部長葉俊榮，遭維安警力拒絕僵持，後經協調，由內政部人事處官員出面收下陳情書。傍晚遊行隊伍回立院旁集結點休息用餐，晚間7時於青島東路舉行夜問執政黨活動，9時後有部分群眾夜宿街頭，今天繼續第2天陳抗。

北市警局表示，針對集會遊行期間發生數起脫序行為，造成2名員警及4名記者受傷，經過濾現場蒐證影帶，已掌握滋事分子，將依法偵辦。

(中國時報)