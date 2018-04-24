葉父淚崩 問兒怎麼不小心

2018年04月24日 04:11 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

國道警察第四大隊新市分隊員警郭振雄（下圖左）、葉家豪（下圖右）因取締違規遭後方貨車撞擊殉職，救護人員移動遺體時，同事敬禮致意。（莊曜聰翻攝）

「我的兒子，你醒醒啊！」國道警員葉家豪、郭振雄執勤慘死，家屬接獲噩耗趕到認屍，當場痛哭失聲癱軟倒地；葉父更崩潰大喊「你這個白痴，怎麼這麼不小心」，老淚縱橫，哭喊著盼兒子能醒來，讓旁觀者聞之動容，場面哀戚。肇事司機的這一撞，毀了4個家庭的幸福。

葉家豪與郭振雄的家屬接到警方通知，先是趕往新市分隊，葉父情緒潰堤，直呼「你這個白痴！怎麼這麼不小心，要我們怎麼辦啊！」現場眾人沉默不語，氣氛凝重，後來在警方護送下，家屬轉往柳營祿園認屍。

手足無措的家屬在地下室認屍間外來回踱步，眼淚不停落下，2名員警與另名遭撞的貨車司機蕭偉誌3具遺體由葬儀社協助運抵後，家屬依序進入認屍，此時家屬再也抑制不住悲傷情緒，葉的父母痛哭流涕，高喊「我的兒子，你醒醒啊！」他留下3歲及6歲幼女似乎還不明白父親已永遠不會再醒來，童言童語說要回家，令人鼻酸。

不過，到了新市分隊辦公室，葉家豪的兩個稚齡的女兒看見母親與阿嬤抱頭哭泣，懂事地安慰媽媽不要難過，此情此景，讓其他同事看了頻頻拭淚。

23日是郭振雄妻子的生日，原本郭員打算上午8點交班後，下午請假帶太太享用大餐，沒想到，就此天人永隔，生日成了丈夫的祭日，讓她與兒女在旁不斷拭淚，郭母不斷聲聲呼喊兒子名字，神情茫然無法接受殘酷事實。

雖然郭的兒女都已成年，生前仍掛心兒子找不到工作，行政院長賴清德探視家屬時，郭母還向賴哭訴，希望院長能幫幫忙，賴清德答應會全力協助家屬善後；據了解，郭的弟弟也是警察，數年前過世，這次郭因公殉職，對家屬可說是雙重打擊。

貨車司機蕭偉誌的妻兒則在家人陪同下，從彰化趕抵認屍，蕭妻見到丈夫遺體，放聲哭喊，整個人癱軟在地，要靠著親友攙扶才能前往警局製作筆錄，蕭男姊夫對於警方在國道取締違規頗有微詞，認為危險性太高，有檢討及改善必要。

(中國時報)