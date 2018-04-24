嘆能有幾次好運 大好人遇劫

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中國時報
／台南報導

郭振雄、葉家豪執勤不幸殉職，上月底，國道泰山分隊員警差點遭到後方的聯結車撞擊，影片公布嚇壞許多人。郭振雄曾留言感嘆，「能夠有幾次運氣這麼好的！」萬萬沒想到，他就沒這麼好運氣。趕來送他們最後一程的分隊同仁，舉手敬禮泣不成聲，哽咽地說：「學長，任務結束了」

50歲的郭振雄，警專6期畢業後就分發到國道警察局，平日在隊部負責測照工作，從警29年多，今年6月生日一到，即可達到申請月退俸門檻，沒想到，人生就此畫上句點。

郭振雄育有2女1男，兒女皆已20幾歲，老大及老二都在工作，最小的兒子半工半讀念夜校，郭振雄臉書上有許多跟家人開心出遊的照片，同事難過之餘，默默將他的制服與帽子整齊排在他寢室的床舖上，向他致敬。

戴姓同事指著床舖、眼眶含淚說，郭振雄綽號「小郭」，家住台南新化，脾氣好，經常買新化名產請同事吃，偶爾講笑話逗同事開心來鼓勵後輩，是公認的大好人。

葉家豪在分隊擔任總務，2004年錄取特考班，從警14年，有2個女兒，同事說，葉對工作很有熱忱，去年曾以身為人父的同理心，以警車開道護送1名誤食快乾膠的男童就醫，事後家屬送來大西瓜致謝，葉當時表示，因為是兩個孩子的父親，可以體會家屬的焦急，謙稱做的只是分內事。

(中國時報)

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