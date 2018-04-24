善用科技執法 別逼人肉盾牌賭命

2018年04月24日 04:11 中國時報 王思慧 、 蕭承訓 ／台北報導 ／台北報導

2名國道警察殉職、1名違規駕駛死亡意外。據國道警察局統計，40年來國道警員執勤發生意外，造成22死數百人受傷慘劇。在國道服務20多年的警官指出，遵守SOP雖可降低危害，但無法阻止意外，現在科技進步，應善用科技設備取締，並相信警察執法能力，鬆綁法規限制，不要再讓員警在國道上搏命。

他指出，國道員警處理事故，規定1名員警瞭望，用警車阻攔，不得站在兩車間的「斷腿區」，以免成為夾心餅乾，更不能在轉彎等危險路段或衝入車道攔查，但許多貨車司機為賺錢趕時間，深夜油門猛踩，既使看到閃燈，煞車也來不及。

尤其政府近年砍獎金、刪預算，交通罰緩沒有用來改善警察執法的工具，例如抓超速的紅外線底片太貴、不能運用ETC系統抓超速，照片逕舉限制多，員警只能冒險攔查，並在2、3秒間做出反應判斷，實在太血汗。

他表示，其他國家有用防撞車防止後方追撞，該車屁股後面有安裝一個非常大的黃色緩衝墊，比紅斑馬警車有效，高工局、環保局作業時都有使用，降低不少死傷，過去曾建議警察也購買，但沒經費作罷。

國道警察局表示，處理事故、攔查違規、協助排除道路障礙時最容易出現危險，也訂有相關作業規定，但現場時空不同，僅是原則性規定，以昨天情況，員警站立位置並無不妥 。

對於現行法規對逕舉須符合不能或不宜攔截製單情形，未來將建議國道違規攔查得於蒐證完成後，現場攔停尚有安全顧慮得以逕行舉發，並研議利用電子收費 門架所得資訊，取締惡行嚴重超速，降低執法危險。

交大教授張新立建議，國道警察在開單取締時，應盡量停在直線段，若是在爬坡或下坡等曲線段，則容易因視線不清被撞，警示可能要再更明顯；至於疲勞駕駛是大貨車工時管理問題，要再審慎管理。

另高公局擬修正「高速公路及快速道路交通管制規則」，規定國道故障車輛停放路肩時間，由2小時縮短為1小時，超時可強制拖離現場並開罰3000至6000元，目前已報交通部研議。

(中國時報)