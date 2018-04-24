破壞環境牟私利 找立委黃國昌陳情！國家風景區 廢棄物填養殖池

2018年04月24日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

貢寮地區除了海邊有養殖九孔外，不少業者也在陸地搭設室內養殖池。圖與新聞內容無關。（本報資料照片）

曾因養殖九孔風光一時的新北市貢寮區，10多年前遭逢九孔病變而風華不再，近年在地方政府大力扶植下，再以「台灣鮑」打響名號，不料，有周刊報導，有業者竟以廢棄物、垃圾填平養殖池，打算興建民宿和景觀咖啡，不但違法，更嚴重危害當地養殖生態，當地居民憂心歷史重演，向新北市政府檢舉，沒想到，業者不但不甩市府，還被爆料找上立委黃國昌陳情，希望就地合法，引起當地居民不滿。

賺觀光財 擬建餐廳民宿

貢寮區忠聖宮沿海的養殖池是國有財產局為扶植當地產業才承租給業者，近年也成功行銷鮑魚和九孔風味餐，成為東北角當地的觀光新亮點。不過，養殖業者吳鴻銘與哥哥吳慈峰卻被爆料，以想發展「休閒觀光漁業」為由，將陸地養殖池填平，改建為景觀咖啡廳和民宿，搭配附近草嶺單車道等資源，大賺觀光財。

記者前往現場發現，原本的養殖池現都已被廢棄土石填平，在地民眾更指出，吳姓兄弟用來填平養殖池的土石來路不明，一但流入大海中，恐造成汙染，甚至影響周邊養殖戶的鮑魚品質。

吳姓兄弟 遭檢舉沒在怕

10多年前，貢寮因養殖九孔出現大量病變，讓當地養殖業一落千丈，經新北市府扶植下，靠著「台灣鮑」重新擦亮招牌，市府也推出「貢寮鮑」品牌，重新為養殖業注入活水。不過，當地居民發現吳家兄弟以廢棄土石填滿養殖池，憂心一旦汙染環境，恐影響其他養殖業，2年前向新北市政府檢舉違法。

不過，新北市農業局要求吳家兄弟改善並恢復原狀，但吳家兄弟卻沒有理會，甚至還大膽向新北市府嗆聲，且吳姓兄弟還向立委黃國昌陳情，希望能就地合法。

而身兼新北市青年農民聯誼會副會長、行政院百大青農的吳鴻銘，更被指控因與黃的關係密切，態度更是囂張。

吳鴻銘昨接受訪問時也證實，因政府各單位互相推卸業務與責任，他們求助無門下，去年確實有發文給黃國昌辦公室陳情，希望給予協助，但最後此事仍不了了之。

據悉，吳家兄弟和黃國昌關係不錯，時代力量臉書去年12月5日就PO出1段吳慈峰反對立委黃國昌被罷免的宣傳影片，標題為「阮是國昌靠山」，吳慈峰在影片中斥責汙衊黃的人，並肯定黃認真的表現，還說「想給委員一段話是，希望你繼續在國會監督官員！」此外，吳鴻銘結婚時，黃國昌也親自出席祝賀。

當地住戶 指其惡名遠播

當地的陳姓住戶指稱，吳家兄弟的惡名遠播，讓大家都恨得牙癢癢，以前就聽說過他們靠關係找立委「喬」養殖場跟土地的事，大家也曾經想一起抗議，但仍敢怒不敢言，非法的行徑讓人看不下去。

(中國時報)