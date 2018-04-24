台灣鮑魚王 淪生態殺手

2018年04月24日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

居住在新北市貢寮區的吳慈峰、吳鴻銘兩兄弟，經營鮑魚、九孔的養殖漁場，小有名氣，甚至曾被電視媒體封為「台灣鮑魚王」，豈料，卻被檢舉非法擴建養殖池、傾倒廢土，導致原本美麗的海岸儼然成為「廢棄物掩埋場」，同時也讓原本「曬海菜」的優良環境遭到破壞，被當地居民痛批「為禍鄉里」。

吳家兄弟從小開始跟著父親養殖九孔、鮑魚至今，哥哥吳慈峰還是貢寮的國小老師，弟弟吳鴻銘則擔任新北市青年農民聯誼會副會長、行政院百大青農，由於養殖九孔、鮑魚有成，名氣傳開，被電視媒體相繼採訪後，譽為「台灣鮑魚王」及「堅持守護養殖池的養鮑達人」。

豈料，近來卻被爆出非法行徑，當地居民也接連指控吳家兄弟為牟取利益，造成海洋生態的破壞，並剝奪了其他原本在此地經營海菜維生的漁民生計。

「原本是曬海菜的美麗海岸，已經不復存在！」當地的蔡姓居民表示，這處海岸原本很漂亮、乾淨，是居民們曬海菜的好地點，而吳家兄弟起初也只有1小座養殖池在附近，但多年前卻突然擴建，且沒有經政府核准，將擴建後的廢土任意丟棄，不但丟棄許多垃圾，還蓋鐵皮貨櫃屋，導致生態遭到破壞外，居民也無法以海菜維生。

陳姓住戶痛批，大量的廢土掩埋陸上的養殖池，新北市政府要求他們清除廢土、恢復原狀，但他們根本不理，因為清運的費用動輒要好幾百萬，事實上，他們也沒有足夠的錢去清，就這樣放著擺爛；另外，海上養殖池被非法擴建後，海岸邊散落一堆垃圾，但養殖池就在旁邊，讓人十分擔憂九孔和鮑魚的品質。

「生態殺手！」居民表示，這塊沿岸原本風景優美，且緊鄰舊草嶺環狀線自行車道，經常有許多外地客前來騎腳踏車觀光，還有很多潛水客在這浮潛，但如今海洋生態已被廢土、垃圾破壞，又影響了居民生計，痛斥業者實在無法無天。

(中國時報)