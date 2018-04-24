吳家兄弟喊冤 申請整建碰壁

2018年04月24日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱新北報導 ╱新北報導

新北市貢寮區養殖戶吳慈峰、吳鴻銘兩兄弟在香蘭街附近海域經營九孔、鮑魚養殖池，卻被檢舉是非法擴建並傾倒廢土，還找立委黃國昌喬事，對此，吳家兄弟澄清，先前確實有被開罰，但整件事都是有人惡意誣陷，公家單位也相互推責任造成，所以才在去年發文給立委黃國昌辦公室陳情，並強調與黃關係僅限「網路」。

吳鴻銘受訪表示，他多年前跟別人買了海邊與陸上共2座養殖池，但陸上那座還沒填平前就年久失修，且因地勢低窪，大浪來襲勢必造成水位增高，路上建物恐面臨被淹的風險，才在2014年向東北角風管處申請整建。

吳鴻銘說，因風管處說要申請後才能整建，於是他找了新北市漁業處並繳交養殖計畫，漁業處後回覆表示，他已有養殖執照，範圍內整建不會被管；不過，他擔心此舉違法，還是找了貢寮區公所的農經課，而對方推說是漁業處管轄並建議他找里長，里長則告訴他去找貢寮區漁會申請承辦，漁會卻又推說沒這項業務。

吳鴻銘表示，他確實有將海上養殖池擴建並將陸上養殖池填平，並計畫將陸上養殖池作為育苗池，沒有要蓋民宿與咖啡廳，但2014年6月後就再也沒動，直到2015年9月被人檢舉，新北市農業局與國財署也對他2座養殖池各開罰6萬元，要求回復現狀，隨後他也每年按時繳補償金。

「實在求助無門！」吳喊冤，因求助碰壁，去年發文給黃國昌辦公室陳情，至於黃曾來參加婚禮，他反問「民代跑紅白帖不是很正常嗎？」

吳慈峰23日則在臉書發文表示，「有人說黃國昌跟我是好麻吉，我想這是我高攀了，會在網路上相挺，是我覺得不能再沉默下去！」他表示，那塊地他只想建成養殖鮑魚、九孔的休閒漁場，沒有要蓋成咖啡廳、民宿。

針對被周刊影射說項，黃國昌23日於臉書上表示，他與辦公室從沒有為了業者對國產署關說施壓，更未發出任何公文，堅稱自己從不作違法關說，對於影射抹黑感到「莫名其妙」。

(中國時報)