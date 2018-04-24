主管機關多頭馬車 2年仍無解

2018年04月24日 04:11 中國時報 葉德正 、 張穎齊 ／新北報導 ／新北報導

新北市貢寮海邊占地近千坪的鮑魚養殖池，被民眾發現遭廢棄土石填平，新北市府接獲檢舉後多次發文、現勘，要求土地承租人吳慈峰將土地回復原狀，但吳相應不理，其弟吳鴻銘甚至在公開群組怒嗆農業局，除了背後疑有民代介入，管理機關猶如多頭馬車，也讓案件拖延2年卻仍無法解決。

據指出，吳家兄弟占用的地點屬國產署土地，但養殖業主管機關是新北市農業局漁業處、廢棄土石主管機關則是新北市工務局、廢棄物屬新北市環保局所管，當地也是東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理範圍，吳家兄弟違法事證明確，但各機關卻都有各自說辭。

新北市漁業處表示，貢寮區公所在2016年10月接獲民眾檢舉，農業局獲報後到場看查，發現69池養殖池被土石填平，沒有經營養殖漁業，立刻依違反《水土保持法》擅自堆積土石等情事，針對國有地承租人吳慈峰罰鍰6萬元並要求恢復原狀。

漁業處指出，從吳男被檢舉後，漁業處從「正式公文」到「當面輔導溝通」次數就有4次，電話溝通次數更是不計其數，但漁業處2017年7月到場現勘，吳雖然口頭回應會將現場回復原狀，最後都無疾而終。漁業處說，2018年1月發出最後通牒，3月情況仍然沒有改善，漁業處也立刻撤銷吳的漁業權執照，國產署也終止租約。

新北市環保局發言人孫忠偉則說，環保局曾在2017年12月28日與漁業處前往稽查，現場確認為漁塭遭土石回填，但未發現有傾倒廢棄物行為。

東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處主任秘書金保梁表示，關於吳家兄弟填平養殖池一事，幾個月前有收到新北市漁業處來文，要東北角風管處來管，但於法於據上，養殖池若有擴建即屬於漁業處權責，廢土傾倒部分則是工務局、環保局或國有財產署所管。

(中國時報)