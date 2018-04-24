深澳電廠 點燃新北市長選戰

經濟部長沈榮津（左三）23日主持台電打造世界第一流深澳燃煤電廠記者會，說明深澳電廠更新計畫的相關面向，並回應近期各界的意見。（季志翔攝）

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中國時報
／綜合報導
國民黨新北市長參選人侯友宜23日搭船出海，並勘查深澳電廠預定廠址，強調若當選新北市長，一定會禁止核發生煤許可。（中央社）

國民黨新北市長參選人侯友宜23日上午抵達新北市瑞芳區深澳電廠預定地附近，搭船看象鼻岩並表達反對蓋燃煤電廠的立場，若他當選後，任內絕對不核發生煤許可，更批評蘇貞昌應該將立場「說清楚、講明白」，對未來市政大方向交代清楚。

蘇強調 有汙染就不同意

經濟部長沈榮津回應，電是大家在用，中部也有民意代表反對中電北送，如台電都按照程序，符合環保標準，甚至高於國際標準，蓋完深澳電廠，地方政府卻不核發生煤許可，屆時社會自有公評。

民進黨新北市長參選人蘇貞昌則表示：「（深澳電廠）一定要做到安全無汙染，否則就不同意，至於平溪發展功勞是誰，大家有目共睹。」

深澳電廠惹議，引發各界關注，新北市長參選人侯友宜、蘇貞昌各有主張，旺旺中時民調更顯示，逾7成民眾支持重啟環評，且逾5成9民眾表態不會投給支持興建深澳電廠縣市長候選人。

經部：將影響降至最低

對於外界詢問深澳電廠興建淪為選舉操作？台電董事長楊偉甫表示，候選人與民代的確都很關切，但不論任何時候、有無選舉，台電都願意就電廠設立等事項詳細對外清楚說明。

沈榮津另指出，因應區域供電平衡、能源多元化等目標，經濟部致力推動深澳電廠興建，對外界擔心的環境衝擊，規畫透過機組規模降低、煤倉數減少、空汙排放量下修等方式，將對環境的影響降至最低。

至於環保署長李應元拋出深澳電廠、核四公投二擇一的議題，國民黨立委陳宜民表示，面對台灣能源需求，核四最好保持在選項中，民進黨不應只想到非核家園的神主牌而不顧民意。

(中國時報)

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