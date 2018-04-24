非核神主牌壓頂 拉全民陪葬

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中國時報

深澳電廠的興建引發軒然大波，卻也猶如照妖鏡，照出了蔡英文總統躁進的2025非核家園政策，漏洞百出、不堪一擊，根本扛不住企業、民眾期許穩定供電的重責大任！

就在經濟部召開深澳電廠興建記者會未久，台電公布昨日最高尖峰用電達3148.7萬瓩，刷新歷史4月分的用電新高紀錄，統計歷史4月用電前10高，全是近3年創下，顯示近年來全台電力供應捉襟見肘，但在非核家園神主牌高掛下，民進黨政府聞核色變，核二2號機修復了也遲遲不能併聯，讓電力供應更雪上加霜。

但把時間推前，日前在一場年度NGOs環境會議後，蔡英文接見12個環保團體代表針對深澳電廠興建引爆的空汙爭議，四兩撥千斤地說，台灣有很多重要的企業，不能缺電，但也會研議以地熱等再生能源來當替代能源。

廢核四、核一2部機組、核二1號機形同提前除役，核二2號機擺著遲遲不敢用，北部用電缺口逐步擴大，需仰賴中電北送，蔡英文為安撫環團，一句要求研究地熱等再生能源來當替代能源，猶如晉惠帝「何不食肉糜」，令熟知台灣電力供應處境的專家們嚇出一身冷汗！

而官方研究結果正好打臉蔡英文說詞，首先北部日照不像中南部豐富，不能期待，離岸風場也只有桃園、新竹，合計不到80萬瓩，目前北部能發展的是淺層地熱，主要位在大屯山，唯當地多屬國家公園爭議更大，官員直言恐「一步都開發不了」，那北部其他地區呢？不好意思，需利用來自3000公尺以下地熱，目前國際技術皆未臻成熟，將期待寄託在地熱發電，根本緣木求魚。

檢視深澳電廠興建爭議，民進黨政府高官一連串談話，破綻百出，推動非核家園政策，政府真的準備好了嗎？答案是否定的。

(中國時報)

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