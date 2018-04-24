新聞透視－江惠民不沾鍋 才是轉型正義

檢察總長被提名人江惠民。（本報資料照）

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中國時報

民進黨立委段宜康昨在立院強逼檢察總長被提名人江惠民表態，對於過去威權時期的司法審判道歉。然而，正如江惠民所言，這是高度政治性議題，身為獨立行使職權的機關，確實不該為此宣示立場，若依照段宜康的邏輯，過去檢察體系曾為政治服務所以該道歉，如今的檢察總長與政治「絕緣」，不才是符合轉型正義嗎？

綠強推卻為政黨服務

民進黨執政後推動「轉型正義」，名義上說好聽在針對威權時代冤屈案件的「真相與和解」，但實際執行卻屢發生違法違憲、搞兩套標準、分化省籍、分化職業別等行為，不但沒讓真相有效還原，和解不成還讓整個國家更趨分裂、對立。

民進黨的「轉型正義」的手段粗糙，加上擺明是為自己政黨服務的手段，讓外界質疑所謂轉型正義不過是在搞清算鬥爭，純粹是民進黨的輔選機器，無法取信於人，「轉型正義」已經淪為「自私正義」。

因為「轉型正義」機器最可怕的是，不斷將各種應該維持行政中立的機關「選邊站」，更從在行政院下設促轉會、黨產會，並賦予擴權工具，接著「提拔」意識形態極端分子到司法院、監察院；如今，又逼著準檢察總長必須要表態政治立場，給最需要「無色」的檢察體系「潑綠漆」。

戒嚴時期公僕成幫凶

依照段宜康的邏輯，檢察總長之所以要道歉，是因為服務於當時威權時代的統治者，在那個時代誕生許多冤錯假案。但那個年代的司法體系有當時的法律的依循，那個年代也處於一個完全不同於現代的政治氛圍。

因此，這是一個高度政治性議題無誤，由國家民意最高的領導人──總統來道歉才符合比例原則，而包括前總統馬英九，其實也不只一次為此表達歉意；如果江惠民需要道歉，前任的、未來的總長，甚至法務部長，都該加入「道歉團」。

為了選舉，新北市前副市長侯友宜在警界服務時曾逮捕異議分子被大作文章，甚至以「鷹犬」形容這個過去在扁政府備受賞識，一度被力邀參選嘉義縣長的「人才」。依民進黨的思維，戒嚴時期的公職人員無一不是幫兇，試問，段宜康的父母親擔任媒體高層、從事教職，戒嚴時期都是和當局頂著幹？

轉型正義成為新威權

身為一個檢察總長，本來就該依法公正客觀行使職權，若要求其對於高度政治性議題表態，與威權時代為政治服務的司法人員又有何異？民進黨的轉型正義骨子裡不過就是「新威權」，司法完全超脫政治，才是真正的轉型正義；江惠民不道歉，才對得起「轉型正義」四個字。

(中國時報)

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