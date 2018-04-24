準檢察總長勇於任事 展現風骨

2018年04月24日 04:11 中國時報 陳志賢

檢察總長被提名人、台中高分檢檢察長江惠民，昨在立法院接受立委審查時，面對立委咄咄逼人，要求他以檢察總長高度為過去威嚴體制檢察官辦案向國人道歉，江態度不卑不亢，就檢察總長職權範圍，正面回應立委的挑釁式詢問，展現成為全民期待的檢察總長人選風範。

江惠民歷任苗栗、台中、高雄等地檢署檢察長、法務部檢察司長、常務次長、高雄高分檢主任檢察官、台中高分檢檢察長，在檢察界資練完整，且有豐富的辦案經驗，深受基層檢察官的期待，加上江為人謙和有禮、辦案嚴謹、處事正直，也讓不少帶過他的長官印象深刻。

前總統陳水扁執政時期，法務部長陳定南屬意蔡碧玉（現為司法官學院院長）擔任檢察司長一職，當時蔡碧玉有意請18期的資深學長江惠民擔任副司長，想借重江的能力協助，但顧慮江是前輩又是學長，擔心江不願北上「屈就」，難以開口。

後來，蔡透過時任法務部次長顏大和向江表達求才之意，江不但沒有計較蔡的期別及資歷，二話不說爽快同意，讓不少法界人士對江做事不在乎職位的理想性格印象深刻。

另江惠民擔任台中高分檢檢察長時，破天荒為死囚鄭性澤聲請再審，促成鄭無罪定讞，也讓法界看到他對於過去冤獄案件平反，不和稀泥、堅持正義的理念。

江因長年在中南部任職，偵辦過不少藍綠政治人物，「辦案沒有藍綠」，深知政治案件與司法案件的分際，因此面對立委逼問是否願意為過去威權體治下檢察官成為統治者的工具一事，以檢察總長高度向國人道歉，低調表示政治性案件，以他的層級而言並不適合。

除此之外，江詢答其他有關毒品防制、偵查不公開、冤獄平反等議題時，均正面回應立委答詢、沒有迴避問題，答詢內容恰如其分，更加顯露他對工作勇於任事的精神。

(中國時報)