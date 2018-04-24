綠議員早上反柯 晚上同桌

有民眾爆料3名民進黨議員上午參加反柯遊行，當晚卻與柯同桌餐敘，對此議員紛紛喊冤，強調事前不知道柯在場（柯在前方暗處）。（摘自趙心瑜臉書）

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中國時報
／台北報導

民進黨立委姚文智22日舉辦「機蛋大遊行」，號召民眾反台北市長柯文哲，黨內20多名議員到場相挺。不過，卻有民眾爆料，有3名議員早上反柯，晚上卻在地方行程與柯同桌餐敘，民進黨北市黨部主委黃承國還陪柯文哲逐桌敬酒，相挺意味濃厚；對此，黃承國解釋，他是該宮廟主委，難道要迴避躲起來嗎？

姚文智爭取民進黨台北市長提名，前天號召「柯黑」上街頭，黨內25名議員有21名參與，營造大團結氛圍。不過，民眾爆料指出，有3名議員在遊行結束後，晚間赴文山區參加「天上聖母萬壽平安餐會」，竟看見柯文哲也在場，黃承國還陪同逐桌敬酒，柯更上台高唱〈用心良苦〉，氣氛融洽。

黃承國解釋，柯文哲每年都會參加該活動，他是宮廟主委，基於禮貌當然會陪同敬酒，當晚姚文智也有到場，只是先離去，未與柯碰面。他強調，自己沒有講過挺柯、反柯，就算是國民黨的市長來，他也會陪同，與黨派或是否禮讓柯沒有關係。

至於被點名的3名議員紛紛喊冤，王閔生說，當晚是地方重要行程，有1500名民眾在場，不管柯文哲有沒有出席，他每年都參與，且現場也有藍營議員，難道國民黨也支持柯P？盼外界不要太政治解讀。

簡舒培無奈說，該活動是地方盛事，事前不知柯在場，也是應廟方安排才坐在主桌，全程與柯幾乎零互動，對於爆料內容匪夷所思；李慶鋒則說，宮廟餐會多，到場才知柯出席，且柯一上台致詞，議員就去其他桌敬酒了，沒有同台同桌問題。

至於，民進黨基層反柯聲浪漸大，黨內前派系大老日前嗆聲，「不管民進黨提不提名，都已經決定將投丁守中一票。」對此，柯文哲昨不解說，「投丁守中不投柯文哲，邏輯很奇怪。」被問及如何化解與綠營矛盾，柯強調，離投票還有7個多月，很多東西還可以努力化解，辦法是人想出來的，每天都在奮鬥。

(中國時報)

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