6成5台灣人 認同是泛中國人

請問您認為台灣獨立或兩岸統一，哪一項在未來發生的機會比較大？

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中國時報
／台北報導

台灣競爭力論壇昨發布「2018台灣民眾國族認同上半年調查」顯示，「泛中國人」認同與「否定中國人」的認同差距拉大至3成5；65.8％泛認同自己是中國人，較去年平均64％增加1.8％，而否認自己是中國人則達到30.1％，較去年平均31.8％下降1.7％。

台灣競爭力論壇從2013年2月開始進行「國族認同調查」，昨公布上述民調結果，其中所謂「泛中國人」涵蓋「是台灣人，但不必否認是中國人」有28％、「是台灣人也是中國人」有25.9％、「是台灣人也可以是中國人」有11.9％。

若讓受訪者考量利益與和平的因素，「泛中國人」的認同較上述結果更高，達69.3％，而「否定認同中國人」則下降至22.3％，兩者間差距創調查以來最高，相差47％。

台灣競爭力論壇理事長龐建國表示，只要大陸能夠繼續成長發展，兩岸經濟社會融合發展的力量將會進一步發揮，「泛中國人認同」乃至於「中國人認同」的傾向還有擴大的可能。

龐指出，在這次調查中，在不做提示下，年齡層20歲至29歲回答自己「不是中國人」的比例達70.6％，年齡層中最高，顯見「去中國化」教育對台灣年輕世代造成明顯影響，然在經提示後，態度最大變化也是年輕世代，年齡層20至29歲降至35.3％。

龐建國說，台灣有一群民眾主張台獨是基於「無知」，而非因為了解兩岸事務；有一群民眾受到現在的媒體環境，無法了解外面世界，這些「無知板塊」，根本無法溝通兩岸的情況，但遺憾的是民進黨的合法性就是靠這些人的基礎。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝則說，中華民族是兩岸和平統一的定海神針，這次又加上惠台31項政策，顯示和平統一的最大利器就是「平等待遇」，大陸此政策收買台灣民心是有幫助。

艾普羅民意調查公司副總經理邱源寶表示，民眾已意識到民進黨目前執政表現是無法因應國力日增的對岸，大陸愈強、愈富，而台灣若不能有效因應對岸的軟硬兩手策略，台灣的「返中」現象會愈趨顯性。

(中國時報)

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