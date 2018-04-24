扮好幕僚 陳菊稱選舉是黨的事

2018年04月24日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

前高雄市長陳菊昨天宣誓接任總統府祕書長，再三感謝高雄市民對她的信任。外傳她將出任蘇貞昌競選總部主委，陳菊強調，她的重點是扮演好總統幕僚的角色，選舉的事是黨的事務，間接否認這項傳聞。

陳菊接任府祕書長，也帶著原高市研考會主委劉進興、和府副祕書長游尚儒北上，分別擔任國策顧問和府祕書長辦公室主任。

昨天宣誓儀式由蔡英文總統親自主持，並由副總統陳建仁負責監交。陳菊致詞時再三感謝高雄市民的栽培愛護，她說，人民期待改革，也對政府有很多期待，這過程中會有很多的陣痛，「台灣社會一定要支持政府撐過這個難關」。

她說，執政團隊會努力溝通、協調，團結台灣社會的共識，促進台灣社會更和諧、更多和解。現在是最重要時刻，希望大家和她一樣，支持台灣社會改革。為了未來更大挑戰，她會扮演好幕僚長角色，如履薄冰、戰戰兢兢，為總統分憂解勞、全力以赴。

陳菊隨後在副祕書長劉建忻、姚人多等人陪同下，到府內各辦公室和新聞中心，向府內同仁及媒體打招呼。

外傳民進黨將徵召蘇貞昌出戰年底新北市長選舉，擬請陳菊擔任競選總部主委，陳菊強調，她的重點是扮演好總統幕僚的角色，選舉的事情是黨的事務，她是特任官，未來主要工作是輔佐總統，讓她在改革過程中能得到更大的支持力量。

她說，總統在改革過程中面臨困難，協助總統溝通才是她的工作，台灣社會走到今天很不容易，希望未來能輔佐總統改革成功，也希望台灣社會給總統勇氣支持她，「我是為這個而來」，「這才是我的工作，如果改革順利有政績，這才是最好的助選。」

(中國時報)