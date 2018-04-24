因父母而堅強 她挺過抗癌路

動畫師乃菲畫作「重生」，描繪站在枯樹上的羚羊，身體雖被困住，信念仍堅強不輕易馴服。（鄭郁蓁攝）

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中國時報
／台北報導

57歲陳先生40多年來菸酒不離手，一年多前赴歐旅行，太太發現他頸部變大，一開始以為是發福，後來喉嚨摸到好幾顆腫塊，甚至舌頭長腫包，是正常舌頭的數倍大，返台就醫後，確診舌癌末期且合併肺轉移，眼看平時最疼愛的女兒就要嫁人，他很擔心無法參加女兒婚禮，前年底在太太陪伴下，鼓起勇氣接受治療。在親情陪伴、醫療團隊幫助下，成功抗癌，去年4月不僅參加女兒婚禮，外孫也剛出生。

新光醫院精準醫療中心主任賴泓誌表示，舌癌屬頭頸癌的一種，傳統治療是化療配標靶藥物，當時有採集陳先生的組織切片檢驗，發現其腫瘤標記PD-L1的指數偏高，因這類癌患對免疫療法的反應較好，決定採化療、標靶和免疫療法三合一的「免疫雞尾酒療法」，治療2個多月成功消除腫瘤。

賴泓誌表示，抗癌目前仍是以化療、標靶治療為主，免疫療法大多屬第二線治療，但近年來免疫療法對於化療、標靶治療效果不好的患者，成為治療的新希望，因此與化療等併用的治療趨勢愈來愈夯，如肺癌第一線治療就是化療併免疫療法，而非傳統的化療併標靶治療。

另癌症希望基金會昨天舉辦彩繪比賽頒獎典禮，讓病友透過繪畫傾訴病中心情。獲首獎的乃菲說，婚後兩年想要孩子，連續嘗試了五次人工受孕還未成功，卻在一次排便後發現糞便中有粉紅色血液，一開始還不以為意，直到連續四、五次都如此，立刻做大腸鏡檢查，沒想到已罹患直腸癌第三期，在此之前，身體完全沒有任何不舒服。

乃菲說，這場突如其來的病變，讓她只能暫時放下生子的願望，全心全意接受化療，然而治療造成的嚴重嘔吐讓她對治療心生恐懼，不僅害怕走進醫院，聞到味道、看到針筒都怕，甚至兩度想要放棄。

但想到心愛的雙親，不忍白髮送黑髮，她透過畫筆畫作「重生」描繪一頭站在枯樹上的羚羊，表達身體雖被困住，但信念仍像羚羊般強健，不輕易馴服，勉勵自己，「只要活著，就能重新出發」，今年終於成功抗癌。

(中國時報)

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