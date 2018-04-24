外商月薪 比本土企業多2萬

2018年04月24日 04:11 中國時報 劉馥瑜 ／台北報導 ／台北報導

1111人力銀行昨（23）發布最新調查報告，分析逾千位求職者資料發現，任職外商企業平均月薪57730元，相較於任職本土企業平均月薪38170元，兩者差距近2萬（19560元）。調查並指出，逾半數上班族曾叩關外商，除嚮往薪資福利，也看上國際視野、出國受訓及外派機會。

1111表示，據經濟部商業司統計，今年2月在台外商家數5573家，相較於2014年同期的4323家，成長近3成（28.9％）。該項調查發現，53％的受訪上班族曾向外商投履歷，想進外商的主因是「薪資高」，其次是「優於勞基法的福利」，還有「開拓國際視野」、「有出國受訓機會」及「有外派機會」。從性別來看，想進外商的女性，意願略高於男性。

調查並指出，為進入外商，上班族會選擇「精進外語能力」（65.87％）、「提升專業技能」（63.47％）或「考取專業證照」（32.50％）。整體而言，上班族期待進入外商後，平均月薪有57064元。

1111外商專區目前有近3萬筆外商工作機會，其中日商最多，占比21.7％；港商居次，占15.9％；新加坡第三，占13.9％。

1111人力銀行公共事務部暨職涯發展中心總經理李大華指出，不同國家企業文化迥異，如台商較具人情味，美商講求績效及個人表現，日商重視倫理及年資輩份，港商要求成績及做事彈性，新加坡商則在意員工產能及競爭意識，求職者仍需評估自身適應程度，以免水土不服。

該調查也發現，在不考慮語言能力下，仍有2.25％上班族不願進外商，原因是「配合國外時間/時差顛倒」（45.83％）、「擔心被裁員/撤台」（37.50％）及「加班現象普遍」（33.33％）。

上述資料來自1111「上班族前進外商意願調查」，調查時間為今年4月10至20日，共計回收有效樣本數1067份，在95％信心水準下，誤差值為正負3個百分點。

(中國時報)