近半監測者失聯 麻疹防疫疏漏

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中國時報
／台北報導

國內麻疹疫情讓中央、地方衛生單位忙得焦頭爛額，由於健康監測者資料不全，目前全國因麻疹而需要進行監測的人數4605人，其中高達2119人無法連繫，亦即有4成6失聯，防疫出現大漏洞。由於發現有搶打疫苗情況，為避免引起恐慌，醫界呼籲，麻疹已有20年沒人併發重症、死亡，希望疫苗讓有需要的人先打。

面對麻疹感染疫情擴大並持續延燒，監委張武修表達高度關注與重視，已於昨日申請自動調查，其中有關傳播感染途徑、政府有無相關醫療處置作為，以降低對我國衛生國際信譽之影響？等諸多疑點，將予以深入調查，以確保國人獲得適切的傳染病防治保障。

昨天有北市議員反映，中央政府無法掌握此次航空公司麻疹群聚個案接觸者通聯資料，導致地方衛生單位追蹤接觸者效率不彰，追查接觸者追得很辛苦、也很困難，因而抱怨連連。

疾管署坦承確有此事！副署長莊人祥表示，旅客資料收集過程十分繁複，旅客資料不完整的原因，他分析原因，包括旅客護照號碼在內政部入出境旅客資料庫中查詢不到身分證資料，導致無法取得完整資料。

現在只能將不完整的資料提供地方衛生局，再由防疫人員用兩條腿親訪或是再轉介其他縣市繼續追蹤，然而麻疹疫情不容小覷，再用如此「土法煉鋼」，恐將累死三軍。未來將會透過中央部會間協調，尋求解決方案，減輕第一線防疫人員工作壓力及提升防疫效率。

此外，因民眾搶打疫苗，疾管署昨召開「傳染病諮詢專家會議」，會中列出麻疹、腮腺炎與德國麻疹三合一疫苗（MMR）的優先接種對象，包括北市、新北與桃園的醫學中心急診室醫護人員、以及桃園機場頻繁接觸外國旅客的工作人員等兩種人。

台大感染科醫師李秉穎表示，國人不必搶打疫苗，徒增恐慌，目前麻疹疫苗數量有限，應優先供應有需要的人，等1、2個月後貨源充足時，想打的人再去補打。

(中國時報)

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