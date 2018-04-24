新光金娶嬌妻 併元富證有譜

新光金控與元富證券發布重大訊息，兩家公司股票24日起暫停交易，法人認為，新光金控可能併購元富證券，圖為新光金控總部外觀。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

新光金控與元富證券昨（23）日同步申請今日停牌，雙雙於今日召開董事會後對外宣布重大議案。傳聞已久的合併案可能成真，新光金終於可以娶回美嬌娘，增添證券獲利引擎。元富證目前經紀市占率接近4％、國內券商排名第六名。

有望增添證券獲利

今年來外資買超新光金39.52萬張，買超元富證2.12萬張，也帶動股價分別大漲19.05％及16.09％，在停牌前夕，元富證昨日股價獲外資大敲，上漲2.23％，以10.1元作收，創下2015年6月26日來新高。

新光金與元富證昨日因有重大訊息待公布，經向證交所申請，兩家公司股票今日起暫停交易。訊息引發市場議論，直指新光金可能透過公開收購方式將元富證併入，另一說是新光金可將取得元富證更多股權。

積極展開業務整合

近年來新光金和元富證併購一案，始終甚囂塵上，但事實上，兩家公司近一年來積極展開業務整合，時機已臻成熟，兩家公司雙雙停牌，結果今日即可揭曉。

元富證除新光金持股33%外，彰銀是第二大股東，持股4.01％，富邦人壽3.83%第三大股東，再來為中壽2.47%、佳和1.77％，及花旗託管外資機構以及丁元投資，各持股1.45%及1.03%。

股價強勢掌主控權

新光金與元富證今日下午將各自召開董事會，董事會後，將同步對外宣布。據了解，兩家公司將同步於6月8日舉行股東常會，今日若是宣布合併等重要議案，將提報股東常會通過。

元富證券資本額為160億元，旗下的員工人數近1900人，目前新光金是元富證券最大股東，持股達33.21%，新光金自2006年以來一路加碼，也將元富證納為子公司並編入合併財報。

新光金近期股價強勢，昨上漲2.46%，以12.5元作收；元富證已連續3個交易日收紅，昨也上漲2.23%，以10.1元作收。

(中國時報)

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