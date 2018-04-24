台積電跌破年線 蘋概股黯淡

2018年04月24日 01:27 中國時報 簡威瑟 、 陳昱光 ／台北報導 ／台北報導

台積電股價失守年線，蘋概股表現黯淡，再度成為資金減碼竄逃的鎖定目標，包括股王大立光、鴻海，以及可成、華通、美律等皆跌落所有均線之下，領先大盤破底，蘋概股何時見到底部，成為市場關注重點。

台積電股價自2016年初站上年線開始，從來沒有跌到年線下方過，目前年線（240日均線）位置為227.94元，昨（23）日再度跳空下跌、收226.5元，是時隔2年多首度低於年線。

這波下殺，來自台積電法說會展望保守，市場對蘋果iPhone產品疑慮不減，甚至有國外研究單位認為iPhone X將停產，加上比特幣價格波動不利挖礦需求各種利空，對台積電股價造成壓力。

外資昨再度賣超台積電43,922張，高居賣超排行首位，連2個交易日共賣超11.5萬張。根據歷史經驗，最大權值股台積電與大盤走勢相關性不低，如果台積電不能止穩反彈，台股會不會開啟新一波跌勢，令法人高度警戒。

根據台積電股利政策，2017年現金股利8元，依最新收盤價計算，殖利率來到3.5％。如果單看台積電的現金殖利率，與台股整體水準差不多，但要是從歷史脈絡角度出發，台積電連續27年穩定配發股利，2014年起股利更突破3元鐵板，迄今逐年上升。

外資圈共識，台積電現金股利未來會持續走高，2018年、2019年現金股利上看9元到10元。

(中國時報)