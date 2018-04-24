日盛證券AI理財獅 強勢登場

2018年04月24日 01:27 中國時報 梁仕昌／台北報導

日盛證券4/19（四）於三創科技園區舉辦「AI理財獅─我的Super分析師」上線記者會，一開始由日盛girls帶來熱舞，high翻全場，以及現場服務有禮的日盛工作人員，不難看出日盛證券品牌趨向年輕化的決心。日盛證券自開春以來一路發，3月份在國內前十大券商中稅前EPS排名名列第二名，獲利達佳績更要積極拓展業績。

協助投資人選好股

活動中邀請到知名部落客「不敗教主：陳重銘」與「算利教官：楊禮軒」一同分享理財經驗，日盛證券黃進明總經理並親自說明如何搭配日盛證券「AI理財獅」協助投資人選好股。現場透過動畫影片介紹與實機操作體驗，充份展現出日盛證券在Fintech上的軟實力。

總經理黃進明表示，台灣的智慧型行動裝置使用人口佔總人口比例約75%，此比例為全球之冠，連帶數位行動服務也成為政府與民間企業共同發展的目標。創新服務為日盛帶來超越80%的客戶滿意度、行動交易量年成長189%、行動服務使用人次年成長210%。日盛意識到成功的電子化投資服務流程必須以整個投資者實際體驗為核心，站在投資人的觀點與視角在每一個產生互動服務的接觸點、通引通路、各個階段及各種服務元素的旅程，建構出完整的流程地圖；透過「視覺化動線引導設計」來大幅提昇各種服務流程的易用性，事後透過「日盛大數據分析」與「客戶滿意度研究分析」來深入了解客戶的使用偏好與發掘新的服務需求，並據以強化各項的服務設計。

深耕數位金融領域

日盛證券表示，在未來將會更深耕數位金融領域，年底前將推出「合理股價」模組，以資料科學依據，大數據專家與日盛IT團隊合作，只要輸入股號，可提供高準確度的投資方向與價格，讓投資人在股海不再迷航，無往不利。

日盛證券舉辦新戶活動，即日起預約成為日盛客戶回饋紅利488。立即預約請上https://goo.gl/GHtB9X，體驗AI理財獅魅力。

(中國時報)