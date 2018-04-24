守護海洋 國泰大淨灘 打造綠能生活

2018年04月24日 01:27 中國時報 郭隆富／台北報導

為響應「世界地球日」環保運動，國泰金控在環保署的指導下，號召逾7,000人在全台17縣市的22個點進行淨灘。本次大規模的淨灘行動，除了國泰志工，還有他們的眷屬、客戶，以及與國泰合作的協力廠商等也受邀參與，另外各地政府環保局也積極加入成為合辦單位，更有各地學校與伊甸基金會/YMCA等NGO團體組團參加。

本次淨灘行動廣邀大眾共襄盛舉。而國泰更結合企業永續的綠色營運理念，以『永續台灣、清淨家園』為關注環境的願景和努力目標，在每一季推動不同的主題，一同打造綠能生活，第一季是『淨灘』，以「樹造幸福 海好有你」為訴求；第二季是『節水』；第三季為『節電』、第四季為『綠能』，希望把永續台灣、清淨家園的理念，以最貼近生活的議題串連起來，將綠色倡議從國泰員工做起，擴散至家人、1,300多萬的國泰客戶，進而達全台2,300萬人。

國泰此次淨灘行動的22個場次，由全體參與者手牽手一齊大聲念出的宣誓詞:「我，從今天起將自備環保袋、環保杯與餐具，減少使用一次性塑膠製品，終結塑膠汙染，建立永續家園。」淨灘重點並不是數字有多亮眼，而是正確的環保觀念成為習慣後，大家能更愛護地球。

「國泰邀您『樹造幸福 海好有你』」淨灘動畫影片連結網址- https://youtu.be/3w4BwDhub3c

(中國時報)