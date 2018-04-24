迎文金會 南韓關閉心戰喊話

為營造兩韓和諧氣氛，南韓國防部23日宣布，暫停在南北韓邊境以擴音設備向北韓心戰喊話。圖為南韓士兵在兩韓非軍事區南緣的坡州市搬運對北喊話擴音設備。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
文金峰會流程簡表

南北韓歷史性峰會（文金會）將於27日（周五）登場，雙方官員23日敲定文金會日程細節：兩位領袖預定當天上午在板門店南韓一側的「和平之家」會面，南韓方面將舉行正式歡迎儀式，兩位領袖會後並有歡迎晚宴。

首次會面後 有歡迎晚宴

韓聯社報導，兩韓官員23日在板門店北韓一側的統一閣舉行文金會前第三次工作會談，商討警衛、禮賓、新聞報導等具體安排，以及南韓總統文在寅和北韓國務委員會委員長金正恩首次見面的時間和方式、金正恩入境路線、是否聯合召開記者會等事項。

文金會將是韓戰停火之後，北韓最高領導人首次踏上南韓土地，也是2000年金大中與金正日會談、2007年盧武鉉與金正日會談後，時隔11年舉行的第三次南北韓峰會。

韓聯社還引述青瓦台核心人士的話說，2000年和2007年的兩韓聯合宣言都未採取先擬定文稿後由領袖簽字的方式，而是由雙方領袖經過真誠具體協商後，在當場根據協商內容制定聯合宣言。這次文金會沿用前例的可能性很高；但也可能透過南韓國家情報院和北韓統一戰線部的管道擬定宣言草案。

為了營造和諧氣氛，南韓國防部23日宣布，從當天零時起關閉對北韓邊境的心戰喊話。南韓自1963年開始在邊境使用播音設備對北韓進行心戰喊話，雙方曾在2015年協議停止這種互相喊話的活動，2016年1月6日北韓不顧國際警告，進行第4次核試爆（平壤宣稱引爆氫彈），兩天後南韓又恢復對北韓的心戰喊話。

美韓聯合軍演 照常舉行

南韓軍方雖暫停心戰喊話，但代號「關鍵決斷」（Key Resolve）的美韓聯合軍演23日照常舉行。「關鍵決斷」是以電腦模擬等方式進行的聯合指揮所演習。另一場代號為「鷂鷹」的美韓野戰軍演已於本月1日啟動，目前仍在進行中，但規模不若以往。

(中國時報)

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