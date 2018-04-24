川普要朝毀核 換解除制裁

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中國時報
／綜合報導

美國總統川普22日推文說，北韓同意「無核化」，且同意停止進行核子試爆與飛彈試射，美國並未做出任何讓步作為交換，但美聯社針對此報導稱，北韓領導人金正恩從未說過要棄核。《華爾街日報》當天則引述美國政府官員的話說，川普與金正恩會面時，將要求北韓確實廢除核武，否則不會大幅放鬆對北韓的制裁。

川普22日推文點名批評全國廣播公司（NBC）新聞訪談節目主持人托德：「假新聞NBC睡眼惺忪的托德剛剛表示，我們在與北韓的談判中放棄了太多，而他們什麼都沒付出。」

川普說：「我們並未放棄任何東西，而他們已同意無核化（對世界來說真是太棒了），關閉核試場，並且不再試爆與試射。」美聯社隨後報導，北韓只說在川金會前暫停核子試爆與洲際彈道飛彈試射，川普誤以為北韓已同意「無核化」。

川普又推文說：「我們就北韓問題達成結論還有很長的路要走，事情也許會解決，也許不會，只有時間能證明一切。不過我現在做的事，早就應該做了。」

《華爾街日報》引述一名川普政府高階官員說：「（川普）總統說他不會重蹈覆轍，這意味著美國不會做出重大讓步，例如：解除制裁，除非北韓已確實廢除核子計畫。」

一名北韓消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），金正恩終於決定為北韓開啟新篇章。這名消息人士說，金正恩已表態要走上非核化的道路，現在只會專注在經濟成長，改善國內經濟。他領悟到往前進的最佳方式是與其他國家關係正常化。消息人士還表示，金正恩終於獲得國際社會的認可，這是歷史性的機會，來得正是時候。

(中國時報)

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