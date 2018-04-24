陸首艘自製航母海試 明年將服役

大陸首艘自製航母23日海試，多艘拖船在大連造船廠碼頭協助航母離開停泊船位。（摘自網路）

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中國時報
／綜合報導
遼寧艦航母編隊部分官兵在飛行甲板舉行宣誓活動，慶祝大陸海軍成立69周年。（中新社）
大陸首艘自製航母小檔案

23日是大陸解放軍海軍節，大陸首艘自製航母002在多艘拖船的簇擁下，已經離開停泊的遼寧大連造船廠艤裝碼頭，象徵進入海試階段。23日進行試航最後準備：關鍵性艦船傾斜試驗。首次試航隨時展開，未來將進行為期1年的海試，有望在2019年加入大陸海軍服役，也象徵大陸海軍往前跨出一大步。

陸海軍邁入新時代

網路上目擊者拍攝照片顯示，002航母前，89號保障船掛滿彩旗。拖船來回換位置，牽引航母離塢，碼頭上也燃放鞭炮。航母海試內容十分龐雜，最主要的就是看看艦上各個子系統是否合格，特別是檢驗新裝備技術的可靠性。

俄羅斯軍事專家卡申（Vasily Kashin）表示，開始測試002航母是中國海軍向前邁進的重要一步。據悉，其體型和排水量較遼寧艦更大，電子設備、推進系統，以及內部設計也有很大改進。如艦島尺寸和雷達有更新設計，艦體機庫、燃油艙和動力艙都較為先進。

依照大陸對航母命名規則，002將被命名為「山東艦」。002型航艦採用滑躍式飛行，遼寧艦航母已開始承擔新批次的殲-15艦載機試飛任務。未來新批次的殲-15戰機將會部署到002航母上。

殲-15戰機將部署艦上

隨著002航母海試的進行，不久的將來大陸海軍將擁有雙航母編隊。與此同時，採用彈射方式國產第2艘航母003號也正在緊鑼密鼓地建造。分析認為，大陸計畫到2030年完成6艘航母，並力爭將其中一艘建成核動力航母。

002的外部武器、感測器、救生等設施設備也已經幾乎安裝完畢。前部裝備一座18聯裝紅旗-10艦對空飛彈發射裝置。艦體中後部安裝多座多聯裝火箭發射裝置、電子光學助降裝置和救生筏組。艦島的前向雙層瞭望台，比遼寧艦增加了一層，而且舷窗尺寸更大、視野更開闊。

艦島上已裝好的改進型4面陣主動相控陣雷達天線和新型電子支援措施天線。艦體尾部裝好的一座18聯裝紅旗-10艦對空飛彈、一座12聯裝反潛火箭炮、一座1130型萬發近防艦炮、一座多管多用途火箭發射器。在艦體的另一側舷邊，自衛武器等應該也安裝完畢。

這說明002和遼寧艦相比有了很大的變化，戰力肯定不能同日而語，這才是真正意義上的中國第一艘具備完全戰鬥力的航母。

(中國時報)

艦載機不強 防空任務為主

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