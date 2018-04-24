艦載機不強 防空任務為主

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中國時報
／台北報導

國家政策研究基金會高級助理研究員揭仲23日受訪時認為，這艘002型航艦服役後，固然有助於提升中共水面艦隊的遠海打擊能力，對台灣與南海周邊各國造成一定的壓力，但由於艦載機作戰能力並不十分突出，因此還不到能挑戰美國在亞太軍力優勢的地步。除非中共後續能順利建造出多艘具備彈射器，能搭載更多定翼機的航艦。

前國防部長蔡明憲23日也說，雖然解放軍海軍軍力因此提升，加上東風系列飛彈對美國的航母會有威脅，但美國對中共的反介入／區域拒止戰略，仍有空中快速打擊部隊的優勢，因此短期內大陸仍不會輕易與美國打起來。

前飛彈預警中心指揮長周宇平則說，蔡政府應逐步檢視自己的弱點，面對中共軍事強大的威懾，我們不可以軍備策略相比，但在建軍備戰的思維中，如何採取對策？可以承受何種損失？這不再是軍事層級的作戰思維，而是位列國安的影響，不可不慎。

揭仲指出，大陸自行研製的002型航艦在設計上比遼寧號先進；使該艦在作戰運用、聯網作戰能力與海上航行表現上，應該會比遼寧號進步許多。但由於仍然採用滑跳式甲板，又沒有彈射器，使艦載機起飛重量嚴重受限的老問題未能獲得明顯的改進；使這艘航艦的艦載機在一般的情況下，無法攜帶太重型的武裝，還是只能以擔任防空任務為主。

揭仲說，預判這艘002型航艦不像美國航艦可用艦載機對遠距離的海上或陸地目標發動強大的打擊。因此這艘航艦未來主要執行下列任務：一、掩護彈道飛彈潛艦通過宮古海峽或巴士海峽前往各大洋進入發射位置，對美國進行嚇阻；二、掩護艦隊進入台灣東部太平洋海域或南海，提供空中保護，讓現代級或055級驅逐艦以艦上的長程反艦飛彈或巡弋飛彈執行長程打擊任務；三、在台灣東部太平洋海域或南海，以艦載機替轟炸機提供延伸保護，讓轟炸機以長劍-10巡弋飛彈或空射反艦飛彈，攻擊台灣東部目標、疏泊的我軍艦隊主力、美軍軍艦，和美軍在關島的基地。

(中國時報)

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