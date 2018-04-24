重畫南海新邊界 大陸再加碼

2018年04月24日 04:11 中國時報 林勁傑／綜合報導

繼大陸12日在南海舉行解放軍史上最大規模的海上閱兵後，港媒披露，近期大陸有一批科學研究人員正在南海重畫主權邊界，除了助於南海的自然研究外，更重要的是進一步明確界定大陸在南海爭議水域的主權；且可能改變過往對九段線的主張，為南海主權再「加碼」。

英文版《南華早報》報導，該項科研計畫為大陸政府資助，參與其中的科學家表示，一些研究人員正研議在南中國海畫出新的邊界，新邊界有助於自然科學研究，同時又能給大陸對爭議海域的聲索增加分量。他稱，「新的邊界將有助於更清晰地界定大陸在爭議地區的主張，但目前尚不清楚北京是否或何時會採用這一邊界。」

大陸該研究小組是利用全球衛星定位系統在南海重畫界線。而新界線將會首次清楚界定大陸在南海的領土主張範圍，值得注意的是涵蓋了所有具爭議的區域，包括西沙群島、南沙群島及黃岩島。

據稱，新邊界由大陸和越南在東京灣（北部灣）的畫界開始，向南延伸至馬來西亞宣稱的領海水域，然後U字型轉北到菲律賓海岸，最後到台灣東南部抵終點。

長久以來，大陸在南海領土主張上一直採用「九段線」，並聲稱線內範圍屬大陸固有領土。但也有國家質疑過於模糊。菲律賓遂於2013年向荷蘭海牙常設仲裁法院，提出針對大陸在南海所主張的九段線已違反《聯合國海洋法公約》而訴請仲裁。2016年7月，常設仲裁法院公布裁決結果，認定大陸對九段線範圍擁有歷史權利的說法違反聯合國海洋法公約，同時我位於南沙群島的太平島連帶被認定是「岩礁」而非島。

(中國時報)