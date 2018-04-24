連2天 陸在浙江舟山外海軍演

2018年04月24日 04:11 中國時報 連雋偉 ／台北─北京報導 ／台北─北京報導

自今日起，負責對台的大陸東部戰區將連兩天在浙江舟山黃大洋海域進行實彈演習。

大陸首艘航母遼寧號甫於日前現身台灣東部海域，更早前大陸於12日在南海舉行史上最大規模海上閱兵，演訓結束後，18日在距金門45公里的福建泉州外海舉行實彈軍演，接著，19日派「轟6」轟炸機等機隊連3天「繞島巡航」。等於整個4月下來，台灣東南西北都有解放軍演習，台海危機步步近逼。

此外，大陸環球網昨日披露，央視軍事頻道報導日前共軍多型戰機成體系連續「繞島巡航」時，展示大陸多型軍機19日起進行繞島巡航的畫面，其中不但出現了轟-6K這種大家已經非常熟悉的身影，還有大陸引進俄羅斯的蘇-35戰鬥機首次現身。蘇-35具有遠程、多用途、空優和打擊等特性。

從公告座標來看，今日登場的實彈軍演地點─黃大洋海域，位於在台灣北方，直線距台北約560公里；儘管位置不如上回軍演敏感，但以區域看，執行任務主力應以東部戰區為主。演習時間為24至25日每日凌晨5時30分至下午6時。

從12日以來，不過半個多月，台灣南部有南海閱兵，西邊有福建陸航兵實彈演練，東方有遼寧艦演訓，今天則是北方浙江舟山實彈軍演，還有共機繞台，解放軍全方位對台獨示警。

對於大陸的軍事動作，民進黨政府一再大事化小、小事化無，刻意無視大陸的示警。大陸涉台人士指出，面對華盛頓頻打「台灣牌」，台美軍事交流急速升溫下，北京的做法也是做給美國看，南海閱兵就是展現反介入與封鎖的軍事能力。正因大陸堅持和平統一，所以透過小規模、比較不會與台軍擦槍走火的形式來預警，就是正告民進黨當局，大陸完全不想走到武統之路，希望行政院長就此打住。

經過4月密集軍演，台海高壓態勢已形成，緊接著還有美國在台協會新大樓落成，美方派何層級官員出席，及奧運正名公投，可以想見，到11月地方選舉前，兩岸關係將趨於緊繃，無法風平浪靜。

(中國時報)