陸客團遊北韓墜橋 32死2重傷

2018年04月24日 04:11 中國時報 藍孝威 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸外交部發言人陸慷23日證實，北韓黃海北道22日夜間發生一起重大交通事故，已導致32名大陸遊客和4名北韓工作人員遇難，2名大陸遊客受重傷，目前情況極其危重。稍早前央視英語頻道官方媒體曾在推特貼文稱，一輛載有大陸遊客的巴士在北韓墜橋，釀成至少30人死亡，但相關推文其後被刪除。

香港東網引述北韓媒體報導，出事巴士載有一班來自北京的大陸旅遊公司員工，事發時正由北韓南部城市開城返回平壤。報導又指，事發路段正進行翻新工程，為周五（27日）北韓領袖金正恩與南韓總統文在寅的會談作準備。此外事故可能與天氣有關，因為當地周日下起大雨並刮起強風。

陸慷23日表示，外交部已派出工作組攜醫療專家緊急赴北韓，協助朝方開展救治等相關工作。大陸政府一貫高度重視海外大陸公民的安全，事發後外交部和大陸駐北韓使館第一時間啟動應急機制，會同有關部門和地方，全力開展事故應急處置和善後。

陸慷說，北韓方面高度重視這起重大車禍，各相關部門積極配合陸方全力開展救治、善後和事故調查工作。陸方將與朝方全力做好後續工作。

據大陸國家衛生健康委員會網站消息，衛健委高度重視此次交通事故，連夜啟動衛生應急回應機制，從北京協和醫院、北京大學人民醫院、北京天壇醫院、北京積水潭醫院抽調4名國家級醫療專家，組成國家醫療專家組，攜帶傷患救治急需的器械及藥品，23日上午赴北韓協助開展醫學救援工作。

(中國時報)