北市查用水量課房屋稅 民怨搶錢

台北市稅捐處查用水量認定是否有居住事實課徵房屋稅，遭議員痛批過程草率、搶錢。（張立勳攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

北市稅捐處查獲去年下半年有1萬3000多戶用水量0度，以此認定沒有居住事實，對屋主徵收1倍房屋稅，但有民眾向議員王欣儀陳情，因為平日在桃園上班留宿公司，一周回家次數頂多2次，結果卻被認定是「非自住」，感到相當委屈，王欣儀痛批認定過程草率，市府根本是在搶錢；北市財政局則說，會從寬認定。

非自住 房屋稅差1倍

稅捐處上月陸續寄出函文，告知民眾的住家在去年7月至12月期間，實際用水度數為0度，認定是未實際居住，所以不符自住使用，依照台北市房屋稅徵收自治條例規定，要把原來1.2％稅率調高成2.4％。

市民呂先生收到函文後傻眼，向王欣儀陳情指出，他買了1間40年的老公寓，因為平日在桃園上班，為了省通勤費用留宿公司，假日就到祖母家照顧生病的祖母，每周大約回家2次，回到家都是倒頭就睡，實際用水度數當然是0，結果房子竟被認定是非自住，實在很委屈。

王欣儀昨在財建部門質詢痛批市府，寧可錯殺一百，不可放過一人，僅採取用水資料認定居住事實，理由太過牽強、薄弱，甚至不讓民眾陳述理由，質疑過程草率，根本是在搶錢。

民代質疑過程草率

此外，議員王閔生也指出，據稅捐處統計有1萬3795戶被調高稅率，1032戶提出申訴後，有419戶核定更正，他懷疑怎麼會有如此高的更正率？不會有人反對租稅正義，但程序正義更重要，不解稅捐處以用水量認定的法源依據為何？

北市財政局長陳志銘回應，財政部認定自住房屋必須要有實際居住，法源沒有問題，用水的使用度數判別是執行方式之一，若住戶提出異議，就會派人到場稽核，只要有家具會從寬認定，不過，王欣儀仍不滿抨擊，從寬認定的範圍又在哪？

(中國時報)

招商等嘸人 三重29街恐變鬼城

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。