招商等嘸人 三重29街恐變鬼城

2018年04月24日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

人稱「29街」的三重正義南路29號望得富大樓社區，2016年經三重區公所整頓後去年對外招商，社區管委會雖祭出前2年免租金誘因，但1、2樓300坪空間至今仍無廠商進駐，區公所坦言，社區欠缺消防、汙水處理設施是主因；地方人士也擔憂老屋活化延宕，29街恐再變昔日「鬼城」。

29街興建於1976年，興建過程中因承包建商文林建設倒閉，留下廢墟無人管理，產權人後以2至3坪隔間低價出租，吸引不少弱勢民眾「蝸居」其中，成為地方的貧民窟，由於環境髒亂、龍蛇雜處，長年來治安、公安、社福問題頻傳。

治安、社福問題頻傳

三重區公所2016年起費時1年介入整頓，先後拆違建和非法隔間、清垃圾、抽汙水、安置弱勢住戶，也整新牆面、天花板和公共空間的老舊燈具、線路，大幅改善室內環境，2017年3月完工後，1、2樓釋出約300坪空間，在社區管委會共識下對外招商。

三重區公所區長劉來通表示，整頓期間號召產權人成立社區管委會，盼落實社區自治與活化，去年管委會即達成共識，以前2年免收租金優惠對外招商，三重區公所、新北市經發局隨即協助媒合了包括電競、社福、洗衣甚至來自馬來西亞的多家業者，惜皆未能進駐。

劉來通說，廠商最大考量在於29街全棟建物缺乏消防、汙水及通風等設備，廠商若要合法且安全地在社區進行商業活動，粗估需先投入近500萬元成本來改善上述硬體設備，讓許多廠商聽了掉頭就走。

住在三重的廖先生表示，去年聽說29街整頓完要招商時還有點期待，沒想到等了1年沒有下文，很擔心29街閒置後又變成以前的髒亂模樣。

希望盡速推動都更

29街前社區管委會主委陳金表示，招商只是爭取都更過渡期間的活化手段，避免空間閒置浪費，閒置期間仍會盡力維護環境，最終目標還是希望盡速都更，目前同意都更的產權人達75％左右，仍持續努力推動中。

(中國時報)