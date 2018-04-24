基層勸進 謝文進鬆口考慮中

2018年04月24日 04:11 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

近日新竹市政壇屢傳議長謝文進將競選市長，謝23日低調表示，確實很多人在勸進，過去沒這種想法，但近日已在思考，只不過目前還未決定，決定後會向各界報告。政壇人士解讀謝參選機率超過7成，為市長選戰投下震撼彈。

強棒競逐 各界關注

無黨籍的謝文進目前是9席次的「新民意問政聯盟」龍頭，與國、民兩黨三分議會，其已擔任6屆議員，包括兩屆議員、兩屆副議長、兩屆議長。「議長選市長」消息翻爆竹市政壇，各營各派不是打探消息，就是勸進與勸退。

臉書及LINE在22日瘋狂轉傳「明天開始，議長的市區公車、電子看板、廣告看板、粉絲團專頁都會陸續就位」訊息，各界認為謝文進這次要選的機率大過7成。昨天上午民進黨市黨部主委曾資程與謝文進長談1個多小時，曾資程說，只是跟議長聊聊，希望排除林智堅連任的「阻礙」，總召柯建銘也會親自溝通。

藍綠通吃 極受愛戴

謝文進則是低調表示，2017年就有很多人在傳，但當時沒有這種想法，今年農曆年後又有更多人勸進，這次確有在思考，但還沒有決定，要再傾聽各界意見，這兩天的確很多人來他辦公室關心，不過沒有「勸退」的問題，因為還沒有「進」何來「退」，若有進一步的決定會再向各界報告。

由於謝文進處事風格和善，極受愛戴，做事有為有當，與國、民兩黨議員都有深厚交情，此屆議長選舉就跨黨派在議會33席中拿下22票，若真的出馬角逐市長，就有某黨議員說：「議員選自己的，市長就看交情了，屆時棄保、邊緣說陸續出籠，下屆市長選舉會很有看頭！」

(中國時報)